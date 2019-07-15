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Илью Яшина официально сняли с выборов в Мосгордуму

21:54 15.07.2019
Илья Яшин © KM.RU, Филипп Киреев
Илья Яшин © KM.RU, Филипп Киреев
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Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.  Заседание комиссии вел не председатель окружной комиссии, а представитель Мосгоризбиркома (МГИК), сообщает "Коммерсант".

По 45-му округу кандидатам, идущим не от парламентских партий, необходимо было собрать 4507 подписей. Илья Яшин 5 июля сдал 4936 подписей. Однако рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи — 11,18% от общего числа.

Кроме того, комиссия проголосовала за поправку к положению о недопуске. Эта поправка основывалась на заявлении кандидата Михаила Конева (на заседании не присутствовал) о том, что Илья Яшин разместил на сайте муниципального округа ссылки на свои агитационные ролики.

Сам  Яшин при голосовании об отказе в регистрации не присутствовал. За 10 минут до начала процедуры он покинул заседание со словами, что он не намерен «участвовать в этой клоунаде». Он просил дать ему время для ознакомления с жалобой Конева и не рассматривать ее на этом заседании.

Темы: Мосгордума
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 22:47
Гость: Олигархический цифровой концлагерь им. Г. Грефа

Клоуны - признали ровно столько подписей "недействительными" сколько нужно, чтобы не допусить на выборы и ни на грам больше или меньше. Ни ума ни фантазии у мафии недрососов.
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