Илью Яшина официально сняли с выборов в Мосгордуму

21:54

Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы. Заседание комиссии вел не председатель окружной комиссии, а представитель Мосгоризбиркома (МГИК), сообщает "Коммерсант".

По 45-му округу кандидатам, идущим не от парламентских партий, необходимо было собрать 4507 подписей. Илья Яшин 5 июля сдал 4936 подписей. Однако рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи — 11,18% от общего числа.

Кроме того, комиссия проголосовала за поправку к положению о недопуске. Эта поправка основывалась на заявлении кандидата Михаила Конева (на заседании не присутствовал) о том, что Илья Яшин разместил на сайте муниципального округа ссылки на свои агитационные ролики.

Сам Яшин при голосовании об отказе в регистрации не присутствовал. За 10 минут до начала процедуры он покинул заседание со словами, что он не намерен «участвовать в этой клоунаде». Он просил дать ему время для ознакомления с жалобой Конева и не рассматривать ее на этом заседании.