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Минтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

09:30 16.07.2019
Деньги
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Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год. Это следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы.

На законодательном уровне решение о продлении заморозки должно быть оформлено Минфином. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении «моратория» на 2022 год.

Напомним, в 2016 году Минфин и ЦБ разработали основные принципы новой накопительной пенсионной модели, призванной модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию. Концепция формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Накопления будут собственностью человека, а не государства, сообщает РБК.

В декабре 2018 года Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

Изначально систему ИПК намеревались запустить в 2019 году, однако обсуждение концепции было заморожено. Как стало известно в июле, Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 15:13
Гость: *

Не знаю, сколько они прокручивают, но то, что они 34 млн вертели - стопудово! А сколько еще вертеть будут...
16.07.2019, 15:11
Гость: *

"кто ее видел?" - видимо, тот, кто ее "крутит"!
16.07.2019, 14:58
Гость: ВВВ

Глупый ты, глупый. Большевики забирали наворованное богатыми и возвращали бедным. Эти делают наоборот. Так что не экспроприация это, а банальное воровство!
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