Минтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

09:30

Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год. Это следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы.

На законодательном уровне решение о продлении заморозки должно быть оформлено Минфином. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении «моратория» на 2022 год.

Напомним, в 2016 году Минфин и ЦБ разработали основные принципы новой накопительной пенсионной модели, призванной модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию. Концепция формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Накопления будут собственностью человека, а не государства, сообщает РБК.

В декабре 2018 года Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

Изначально систему ИПК намеревались запустить в 2019 году, однако обсуждение концепции было заморожено. Как стало известно в июле, Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год.