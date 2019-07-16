Названа общая сумма изъятого у коррупционеров имущества в 2018 году

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Арест на имущество подозреваемых в коррупции в 2018 году был наложен на сумму более 15 миллиардов рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По словам Бастрыкина, также изъято было имущества почти на два миллиарда рублей.

"При расследовании дел о коррупции в 2018 году изъято имущества, денег и ценностей коррупционеров на сумму почти 2 миллиарда рублей, а свыше 1,6 миллиарда рублей возмещено добровольно. В качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в прошлом году наложен арест на имущество на сумму свыше 15 миллиардов рублей", - в частности, рассказал глава ведомства.

Он отметил, что только за три месяца 2019 года арестовали имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе был наложен арест на имущество, оцениваемое более чем в 20 миллиардов рублей.