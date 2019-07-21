В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро

19:21

В Петербурге заключен под стражу уроженец Дагестана Фетулах Гамдулаев, обвиняемый в поножовщине на станции метро «Пушкинская» в Санкт-Петербурге.

Фото с сайта spb.kp.ru

Ленинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фетулаха Гамдулаева сроком по 18 сентября, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Свидетель происшествия рассказал, что происходило в вагоне между «Техноложкой» и «Пушкинской».

Пассажиры метро не сразу увидели, как 36-летний Фетулах достал 15-сантиметровый складной нож и всадил клинок сперва одному глухонемому украинцу в грудь, а затем и другому.

«Я не видел, с чего всё началось. Понял, что произошло, только когда заметил колотые раны на пострадавших и кровь. До этого была неразбериха, ничего непонятно. Он просто выхватил нож и пырнул людей. Оружия в его руках никто, как и я, не заметил даже», – вспоминает Андрей, который вместе с выбившим нож молодым человеком держал буйного пассажира до прибытия полиции.

К слову, о герое, который обезоружил уроженца Дагестана. 26-летний петербуржец не побоялся ввязаться в драку. «Тот молодой человек говорил, что всё решил случай и везение. Он схватил нападавшего за руку в тот момент, когда та была отведена назад, и заломил за спину, после чего выбил нож», – рассказал Андрей.

Он также добавил, что от задержанного дебошира отчётливо пахло алкоголем. Когда за него взялись двое здоровых мужчин, он как-то сразу сник.

Нападение на пассажиров петербургского метро произошло в ночь на 20 июля. По предварительной информации, уроженец северокавказской республики спросил у двух инвалидов по слуху и речи из Украины, выходят ли они на «Пушкинской». Те, разумеется, ничего не услышали. Мужчина решил, что его игнорируют, достал нож и якобы применил его.

Позднее выяснилось, он уже был фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление.

Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.