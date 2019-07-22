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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

10:47 22.07.2019
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Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union резко ограничила размер перевода за границу, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Переводы зарубеж теперь ограничены суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней. Ограничения не коснулись лишь Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама. 

Отмечается, что это не первое подобное ограничение, вводимое системой. С 16 апреля суммой в 100 тысяч рублей также в течение 30 дней ограничена сумма одного денежного перевода, отправляемого из РФ в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Как тогда пояснял сотрудник компании, эти меры направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях.

"Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня", - заявили в Western Union.

По данным ЦБ, в 2018 году физлица перевели из России за рубеж 47,84 миллиарда долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели 34,56 миллиарда долларов, в государства СНГ - 13,28 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составила 177 долларов, а страны СНГ - 241 доллар.

Страновая статистика по переводам из России по итогам прошлого года выглядит следующим образом: тройкой лидеров стали Швейцария (9,2 миллиарда долларов), США (2,7 миллиарда долларов), Великобритания (2,5 миллиарда долларов).

В Китай из России было переведено 942 миллиона долларов. Из стран СНГ переведено больше всего было в Узбекистан (4,1 миллиарда долларов), Таджикистан (2,6 миллиарда долларов) и Киргизию (2,4 миллиарда долларов). На Украину переведено 498 миллионов долларов - существенно меньше, чем в 2017 году (750 миллионов долларов).

В пользу физлиц в Россию в минувшем году было переведено 22,45 миллиарда долларов - на 8% больше, чем в 2017 году. Из стран дальнего зарубежья было переведено 18,85 миллиарда долларов, из СНГ - 3,6 миллиарда долларов.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 15:50
Гость: Андрей

Пара сотен баксов - это не 600 тысяч рублей, так что этому условному Ибрагиму бояться как раз нечего. Зато вреда от лохотронов из серии "нигерийские письма", надеюсь, и впрямь поубавится. Эти могут тянуть несколько тысяч баксов, потом ещё несколько, и так пока человек не одумается или не разорится.
22.07.2019, 15:40
Гость: Это означает, только то,

что вестерн Юнион имеет такое же отношение к России как и ты. Не более.
22.07.2019, 15:11
Гость: gvozd

а рф тут при чем?
это жe пендосовская компания, которая исполняет решения 20го сьезда цк кпсс, ой Г20..
в педостане запрет на трансграничные переводы свыше 10к действует давно.
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