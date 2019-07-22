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В Госдуме предложили проводить 22 июня общероссийскую минуту молчания

12:20 22.07.2019
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Депутаты Госдумы предложили проводить в день начала Великой Отечественной войны 22 июня общероссийскую минуту молчания. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторами инициативы стали Ирина Яровая из «Единой России», Игорь Лебедев из ЛДПР, Николай Коломейцев из КПРФ и Михаил Емельянов из «Справедливой России». Проводить минуту молчания парламентарии предлагают в 12:15 по московскому времени — «точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз».

В пояснительной записке говорится, что это позволит проводить минуту молчания 22 июня «единовременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда».

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне», — сказано в пояснительной записке.

В число других предложений, которые предусматривает этот законопроект, входит внесение в перечень «форм увековечения памяти воинов России» создание соответствующих произведений искусства и литературы. Сейчас в законе упоминаются создание музеев и памятников, публикации в СМИ, присвоение имен героев улицам, населенным пунктам и кораблям.

Темы: Законотворческая деятельность в России, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 16:46
Гость: IgS

Правильный ход.
22.07.2019, 16:29
Гость: Вааще то

если и проводить минуту молчания, то в день подписания пакта Молотова-Риббентропа. Все остальное оттуда...
Но это идет вразрез с нынешней генеральной линией...
22.07.2019, 16:22
Гость: Поддер-Жую

И Придсидатилим Верховной Думы СовРассии пажизнинна Выбрать Жириновскага!
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