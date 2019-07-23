Хабаровская трагедия: какие выводы нужно сделать

Приведший к гибели детей пожар в одном из лагерей Хабаровского края заставил СМИ метаться в поисках виноватых



Стоп-кадр из видео в YouTube

Трагедия, произошедшая в палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми», по последним данным, унесла жизни четырех детей. Изначально СМИ сообщали только об одной погибшей девочке, однако повреждения, полученные еще тремя школьниками во время пожара, оказались несовместимы с жизнью – дети скончались в реанимации. Еще несколько детей и взрослых пострадали, но их жизни, судя по сообщениям средств массовой информации, ничего не угрожает.

Пожар в туркомплексе произошел 23 июля в 2.31 ночи и продолжался всего 6 минут. Площадь огня быстро достигла 240 квадратных метров. Полностью сгорели 20 палаток из 26. В туркомплексе в это время находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. К счастью, большинство из них удалось спасти. Дети преимущественно приехали из Комсомольска-на-Амуре.

Трагедия быстро обросла массой противоречивых подробностей. Например, не до конца ясно – давали ли родители, покупающие путевки, согласие на то, что их дети будут жить в палатках? Были ли в лагере допущены какие-то глобальные нарушения противопожарной безопасности?

Администрация лагеря в интервью «Комсомольской правде» заявила, что палатки были дорогими и при изготовлении прошли сертификацию МЧС. Сын руководителя лагеря находился во время трагедии в одном из шатров и сам едва не погиб. По словам представителей администрации базы, местные власти были в курсе их деятельности и никаких претензий не имели. И они возмущены теперь позицией некоторых представителей проверяющих органов, утверждающих, что о работе лагеря якобы ничего не знали.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Пока что собственник турбазы и руководитель лагеря задержаны и доставлены на допрос в следственные органы. О том, что стало причиной возгорания, еще достоверно неизвестно. По слухам, просочившимся в СМИ, ночью в палатках было холодно, и они якобы обогревались при помощи «тепловых пушек», одна из которых в ночь трагедии начала искриться. Согласно другой версии, кто-то из детей повесил сушиться на обогреватель влажную одежду, что категорически запрещено правилами техники безопасности.

В любом случае, официальные причины трагедии установит следствие. Кто-то обязательно будет привлечен к уголовной ответственности. Однако наказание не должно быть в подобной ситуации самоцелью. Ведь, например, у администрации лагеря явно не было умысла причинить кому-либо зло – особенно с учетом того, что ребенок руководителя сам жил в тех же палатках. Из жутких инцидентов, вроде пожара в «Зимней вишне» или хабаровском лагере, выводы должен сделать весь социум.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Согласно общемировой пожарной статистике, чаще всего в мире пожары происходят на Кипре и в Австрии. А больше всего «выездов на пожары» в пересчете на душу населения фиксируется в США. Однако данная статистика – весьма условна. Дело в том, что во многих западных странах как пожары квалифицируются даже случаи возгорания травы на газоне летом и непотушенный окурок, тлеющий в урне.

Более объективным показателем является количество погибших на пожарах. А здесь впереди всех развитых стран, ведущих официальный пожарный учет, Белоруссия (10,9 погибших на 100 пожаров). На втором месте – Россия (6,9), на третьем – Молдова (5,9), на четвертом – Украина (4,1). На том же Кипре, несмотря на формальную частоту пожаров, данный показатель составляет всего 0,1.

«Цифры» иногда пытаются «списать» на устаревшую инфраструктуру, но такой подход вряд ли можно считать корректным. Сомнительно, чтобы наша инфраструктура была значительно хуже вьетнамской или, например, болгарской.

Помимо пожаров россияне и соседи РФ по мировым меркам часто тонут, травятся, гибнут в результате несчастных случаев. 25% мужчин у нас в стране не доживают до 55 лет. Списывать все это на инфраструктуру – просто смешно.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Возможно, это связано с особой «бытовой культурой», делающей престижным поведение, сопряженное с нарушением формальных правил, медицинских норм и запретов, установленных с точки зрения безопасности?

Интернет-форумы сегодня просто забиты стенаниями по поводу того, что «дети сегодня не те» - меньше бегают по стройкам и не хотят затирать раны землей после падения с велосипеда. Настоящие войны разворачиваются у водителей с камерами, фиксирующими скоростной режим. Стационарные – сжигают и расстреливают. На операторов мобильных – нападают. Хотя, казалось бы, что может быть проще соблюдения ПДД? Но «какой русский не любит быстрой езды»? А курить в постели после бурных возлияний в определенных кругах является признаком хорошего тона.

Из такого рода «мелочей» складывается жизнь. Многие дети с первых дней растут с ощущением – правила созданы для того, чтобы их нарушать. Так почему действительно не повесить мокрые штаны на заискривший обогреватель? Авось, пронесет! Я-то чё?... Я – ничё...

Если мы хотим, чтобы люди гибли реже, то весь социум должен взяться за голову, а власти – вбивать всеми возможными и невозможными средствами в мозги людям, что правила противопожарной безопасности и дорожного движения написаны кровью.

Несколько десятилетий назад Сингапур, не утратив национальной ментальности, заставил, тем не менее, свое население соблюдать правила, продиктованные здравым смыслом и общественной безопасностью. В конечном итоге от этого все только выиграли.

Возможно, нам тоже стоило бы принять во внимание подобный опыт? Спасение человеческих жизней того стоит...