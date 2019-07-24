Дмитрий Ревякин позволил считать новый альбом «Калинова моста» «медитативным объектом»

Летний концерт группы «Калинов мост» состоялся в клубе «16 Тонн» 20 июля

Программа выступления команды мало чем отличалась от сета сыгранного здесь в апреле. Тогда «Калинов мост» своевременно вернул в сет-лист трогательную «Девочку летом», которая на излете июля как раз пришлась ко двору. Ну и все прочие номера программы тоже были подобраны по уму.

Венец лета – самое время слушать песни с расслабляющего альбома «SWA». Как и в прошлый раз, «Калинов мост» исполнил с него целых пять песен – «Все путем», «Конь-огонь», «Пух», «Только для тебя одной» и непременную «Камчатку». В первой и последней из них Ревякин внес коррективы в тексты, делающие реверанс в сторону Москвы («спи, Москва, спокойно» и проч).

Отсюда же – замена «земли хлебородной» на «хлебосольную»: урожаем столица вряд ли похвастается, но гостеприимства у ее обитателей по-прежнему не занимать.

В песнях из «SWA» во всю ширь развернулся клавишник «Калинова моста» Александр Владыкин. Его партии в барочном стиле придали «Пуху» невероятной пышности. В «Только для тебя одной» он изобразил долгое и искусное соло на флейте.

Что касается Дмитрия Ревякина, то он был суров, аскетичен и немногословен. Никаких тебе танцев в «Не знал» и «Оябрызгани», никаких ироничных комментариев. Лишь после «Времени колокольчиков» кратко напомнил: «Александр Башлачев – русский поэт». К слову, из каверов на концерте также была сыграна «Война» Виктора Цоя.

Рекомендуя ближе к финалу концерта покупать новый альбом «Калинова моста» «Даурия», заметил, что пластинку модно и не слушать, а воспринимать в качестве «медитативного объекта» хотя бы потому, что на ее обложке изображен мощный гуран (самец сибирской косули). После таких речей было концептуальным не сыграть за весь концерт ни одной песни из «Даурии», что музыканты и осуществили.

Перед бисом – «нежной и задушевной» «Родной» - выяснилась причина озабоченности Ревякина: «Калинову мосту» предстояло собираться на «Нашествие».

