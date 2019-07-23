Партия «Власть Народу» и социогуманизм

В России наконец появилась партия с видением и проектом будущего страны

Россия переживает тяжелейшие времена и проходит серьезные испытания на выживаемость, имея реальные риски разрушения и распада. В 1991 году распался Советский Союз, и на обломках советской империи возник ряд государств, каждое из которых имеет множество принципиальных проблем и является скорее несостоявшимся, несуверенным и имеющим туманные перспективы.

© KM.RU, Илья Шабардин

СССР, конечно, требовал изменений, они были просто необходимы. Тогда, почти 30 лет назад, казалось, что Россия с её огромными природными ресурсами, талантливым и образованным населением, развитыми экономикой и научным потенциалом, сильнейшим ВПК сможет занять достойное место среди мировых держав, исправив недостатки социалистического общества, которые несомненно были.

Но в те годы руководство СССР - Михаил Горбачев и Политбюро ЦК КПСС, а также и подчиненные им политические и научные институты - не смогли предложить никакого внятного плана переустройства общества. В той нашей стране инакомыслие подавлялось, общественные науки были в загоне, жесточайшая цензура гасила любые попытки развить науку об обществе. Естественно, не выдвигались в публичную политику люди с трезвым и здравым взглядом на жизнь и перспективы страны.

Да и самой внутренней политики как таковой не было - страна прочно и фундаментально вмёрзла в догмат - научный коммунизм. Шаг влево, шаг вправо - и «расстрел» - либо изгнание, либо психушка. Лидерам той нашей державы следовало позаботиться не о консервации идей, выдвинутых полтора столетия назад, а творчески и постоянно переосмысливать возможные сценарии развития страны, заниматься теорией развития социалистического общества. Ведь ещё Сталин говорил, что «без теории нам - смерть, смерть, смерть!» И оказался прав.

Сегодня очевидно, что, понимая необходимость перемен, Горбачев не знал, куда именно вести страну. Народ наш тоже понимал, что «так жить нельзя». Сегодня огромное число людей, сравнивая жизнь при новом строе, которому трудно даже подобрать адекватное название, вспоминают с ностальгией и сожалением о том, как замечательно было жить в той прекрасной стране.

Тогда, в далеком уже 1991-м, у многих было неадекватное восприятие мира - и у начальников, и у рядовых. Казалось, что капитализм решит все проблемы - рынок, конкуренция, частная собственность, свобода слова и закона приведут нас в светлое будущее. Никто не думал, что придётся потерять гораздо больше, чем найти.

Проходимцы, объявившие себя реформаторами, - кто по недопонимаю и глупости, а кто по антисоветским и антирусским убеждениям - крушили достижения самого развитого на тот период социального строя - социалистического.

Нет никаких сомнений, что социализм в целом стоит выше капитализма как более прогрессивный общественный строй. СССР, тем не менее, требовался капитальный ремонт, однако никак не полный демонтаж. Прорабы «перестройки», очевидно, смутно понимали это, но как оказалось, именно поверхностно. Говорили о «новом мышлении», «ускорении», «перестройке», «социализме с человеческим лицом» и т.д. Но в целом руководство не имело образа будущего и действовало хаотично.

Нужно понимать причинно-следственную связь: без Горбачева не было бы и Ельцина. Можно и нужно рассуждать и изучать, кто из них (с их сторонниками и соратниками) нанёс народам СССР больший ущерб по недомыслию или умыслу, но это отдельный вопрос, которым, несомненно, нужно заниматься, чтобы в полной мере извлечь уроки и наказать виновных. «Расправа» и народный суд обязательно должны найти «героев» того времени.

Но сейчас все же гораздо важнее - как жить дальше.

На сегодня стоит признать, что никакого стратегического видения будущего ни у президента страны, ни у правительства, ни у правящей партии «Единая Россия» нет, как не было все предыдущие годы. И это очень напоминает метания Горбачева в конце 80-х и начале 90-х. Президент Владимир Путин то выскажется о том, что возврат к социализму невозможен, то объявит о «конце либерализма», трактуя при этом либерализм как-то уж очень избирательно. \

Одному Богу известно, что творится в головах у нынешних правителей страны, хотя есть смутное подозрение, что ничего хорошего и путного там нет.

Почти все оппозиционные партии - как парламентские, так и не представленные в Госдуме - также не особенно озадачиваются необходимостью представления образа «новой России», в основном жонглируя популярными в народе лозунгами. Скорее всего, им просто нечего предложить своим избирателям. Беспартийные, но известные медийные лица - политологи, аналитики, эксперты - также высказывают много различных идей по изменению общества. Но все-таки надо признать, что какой-то определенной, цельной концепции в обществе не появилось и обществом не поддерживается.

Да, зовут, кто «обратно в СССР», кто в «новый социализм», «настоящий социализм», «социализм 2.0», кто просто говорит о необходимости построения справедливого общества. Кстати, строить капитализм предлагает явное меньшинство - идея настолько непопулярная в обществе, что, наверное как-то неудобно даже её выдвигать, ведь с понятием «капитализм» многие люди сегодня связывают реально тяжелые условия жизни, антинародные порядки и законы, господство олигархов, бездействие чиновников, беззаконие «силовиков» и судей.

В марте 2019 в передаче на НТВ ставился вопрос на голосование, присутствующим предлагалось проголосовать за «новый капитализм» или «новый социализм». Голоса распределились следующим образом: 17% за новый капитализм, 67% за новый социализм, остальные 16% затруднились ответить.

Попытки найти и предложить стране «новый проект» все же не прекращаются, и их надо только приветствовать. Россия получила колоссальный опыт, во многом жестокий, потеряв очень многое. Неужели он пропадёт даром? Не хочется в это верить - «бытие определяет сознание», рано или поздно, но решение должно быть найдено.

И вот совсем недавно зарегистрированная в прошлом, 2018-м году, «Народно-патриотическая партия - Власть Народу» предложила такой проект переустройства государства, который определила как «социогуманизм».

Вот как обьясняет, что такое социогуманизм, председатель партии, военный полковник в отставке, доктор технических наук Милосердов Владимир Иванович:

- Мы исходим из того, что надо учитывать природу человека. Попытки его переделать, почти всегда насильно, заканчиваются неудачами. Человек двуедин - он одновременно существо и индивидуальное, и коллективное, материальное и духовное. Два противоборствующих строя - капитализм и социализм - это две крайности, которые фокусируются в значительной степени на различных сторонах жизни реального человека - на потреблении и личных свободах (капитализм) и на обостренной идейности и коллективизме (социализм).

Коммунистическая партия Китая нашла в себе силы побороть косность и незыблемость догматов, и мы видим, какой результат достигнут Китаем за те же 30 последних лет. Китайцы строят «социализм с китайской спецификой». Они разрешили частную собственность и свободное предпринимательство, не отказавшись при этом от марксистско-ленинских идей, оставив партию управлять процессами.

В то же время ряд ведущих европейских стран нащупывают свой путь к гуманизации общества и более справедливому его устройству. В частности, скандинавские страны построили то, что у нас часто называют «шведской моделью социализма». Эти страны движутся от капитализма в сторону более социального государства.

Нам нужно взять из социализма процентов 70-75%, в основном, подходы к предоставлению гражданам широкого спектра социальных благ, социальную защищенность, реально бесплатное образование и медицину, обеспечение доступным жильём, достойной зарплатой и пенсиями и т.д. При этом 25-30% взять от капитализма то лучшее, что соответствует природе человека. Например, частную собственность и развитие малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест и конкуренцию, реальную демократию и защиту прав граждан, в том числе и даже, возможно, в первую очередь - от самого государства.

- Вы называете себя партией «социогуманизма». Как появилось это название - «социогуманизм»? Не проще ли было употребить что-то вроде «обновлённый социализм» или, например, «русский социализм»?

- Под социогуманизмом мы понимаем не больше и не меньше, чем новую социально-экономическую формацию, следующую за капитализмом и социализмом. Наверное, можно говорить о «третьем» пути развития нашего общества. Это универсальная с точки зрения наций и государств идеология, она годится для любой страны, и в этом мы также видим её сильную сторону. Нам кажется, что название «социогуманизм» гораздо в большей степени отражает суть нового строя.

К названию привыкнуть можно быстро - выучили же и термин «капитализм», и «социализм». В названии «социогуманизм» присутствует отражение той самой двойственной природы человека как существа коллективного - «социум» (общество), так и индивидуального - «гомо» (человек).

Сам термин появился ещё в 90-х годах, когда группа молодых ученых начала поиски нового пути развития. В процессе общения, обсуждения и споров и родились основы этого нового учения. Руководил группой нынешний заместитель председателя «Народно - патриотической партии - Власть Народу» Гундаров Игорь Алексеевич, доктор медицинских наук, кандидат философских наук. Сейчас эта работа продолжается, и мы открыты к сотрудничеству.

- Можете ли Вы доступно и коротко пояснить - что Ваша партия подразумевает конкретно под этим понятием?

- Надо сказать, что ещё с прошлого века развивалась теория конвергенции капитализма и социализма. Этим занимались многие учёные мирового уровня, но окончательно сформировать мнение так и не удалось. Возможно, потому, что ещё не было такого опыта, как развал мировой социалистической системы, прежде всего, её лидера - Советского Союза.

Простой механистической моделью сращивания капитализма и социализма не обойтись. Нужен синтез идей и подходов, не только взять что-то от одного и что-то от другого, но и привнести и новое качество там, где это необходимо.

Если говорить конкретно о признаках социогуманизма, то прежде всего, мы считаем что нужно отказаться от таких понятий, как размер ВВП страны и размер ВВП на душу населения как главных показателей развития страны. Да и целью развития эти показатели быть не должны. Мы вводим такое понятие, как Индекс достойного качества жизни (ИДКЖ), который наряду с материальными показателями включает и социальные, и духовные.

Все это можно посчитать, как бы это странным ни показалось на первый взгляд. Если спросить любого человека, он ответит что хочет быть счастлив, вкладывая в это понятие много всего - и здоровье, и доход, и устроенное жильё, качественное образование, семейный комфорт, уверенность в будущем и безопасность и много чего ещё.

Если хотите, выражаясь простым языком, мы предлагаем высчитывать «уровень счастья» граждан, хотя это я несколько упрощаю для понимания. Подробнее в наших программных материалах можно об этом прочитать. ИДКЖ - это несколько связанных между собой критериев, вот их и следует рассматривать как цели развития страны.

Далее: конечно, это должна быть многоукладная экономика, в которой превалирует общественная собственность и народная собственность на все природные богатства и на предприятия по их добыче и переработке. Олигархов не будет. При этом максимально широкое развитие должны получить малый и средний бизнес.

Должна быть развита социальная сфера с представлением качественных и бесплатных услуг населению, здесь мы можем восстановить то, что называлось «завоеванием социализма». Образование, медицина, жильё, работа - на эти области должны быть направлены серьезные усилия властей и значительные ресурсы страны.

Выборная система, по нашему мнению, должна быть изменена и стать ступенчатой: широкое представительство внизу - депутаты, они же выборщики депутатов следующего уровня и т.д. По нашему мнению, такая система сможет привести во власть самых достойных и грамотных. При этом обязательно должна быть простая и понятная процедура отзыва депутатов. Власть должна избираться народом, действовать в интересах народа и контролироваться народом. Должна быть трехзвенная система контроля над властью.

А ещё - национально-пропорциональное представительство в законодательных органах власти русского народа и других коренных народов страны. Кстати, чем-то похожая система действует в Евросоюзе при выборе депутатов в Европарламент - каждая страна в зависимости от численности своего населения делегирует определенное число депутатов в европейский парламент. Скажем, французов больше, чем поляков в два раза, следовательно, депутатов французов тоже в два раза больше в парламенте, чем поляков и т.д. То есть принцип этот может быть достаточно универсальным.

- Есть такая забава у нас в стране - искать национальную идею. Есть у Вас какие- то мысли на этот счёт?

- Мы считаем, что национальной идеей России на сегодняшнем этапе может быть идея государства реального народовластия. То есть: Россия должна стать государством реального народовластия, сейчас это самое главное и самое важное. На сегодня реального народовластия нет ни в одной стране мира. И возможное будущее этих государств - построение в каждом из них своего собственного государства народной власти, не власти денежных мешков или номенклатуры, а именно власти лучших представителей различных слоёв (страт, сословий) населения.

Кстати, это автоматически решает и проблему борьбы с глобализацией, упрощающей и унифицирующей мир, уничтожающей его многообразие.

В самом государстве реального народовластия жизнь будет устраиваться людьми для людей, а не ради денег и интересов отдельных узких групп населения или абстрактных идей, и развитие такой страны будет идти семимильными шагами. Ведь все нынешние проблемы - вымирание населения, низкие пенсии и повышение пенсионного возраста, отсутствие работы и низкие зарплаты, недоступность жилья, ухудшение образования и медицины, экологические проблемы, чудовищная коррупция, появление сверхбогатых людей и обнищание населения, падение производства, разбазаривание природных ресурсов - это лишь следствия того, что сегодня у власти находятся абсолютно не те люди. Решим проблему реального народовластия - очень быстро решим все остальные вопросы. Именно поэтому мы и назвали нашу партию «Власть Народу» как главный лозунг сегодняшнего дня.

Мы считаем, что альтернативы социогуманизму у России нет. Надо в конце концов перестать бросаться в крайности - от капитализма к социализму, от социализма обратно к капитализму. Должен возобладать уже здравый смысл: никакого возврата к социализму не будет, мы там уже были. И капитализм не является приемлемым для граждан страны. Наша партия будет продвигать идею социогуманизма в массы и привлекать в свои ряды как можно больше сторонников.

Приглашаем патриотически настроенных граждан любого возраста и любых профессий присоединиться к нам. Мы хотим стать реально народной массовой партией.

Заходите на наш сайт vlastnarodu.su, читайте и изучайте наши материалы. Теория социогуманизма требует дальнейшего развития, поэтому мы будем рады сотрудничать со всеми заинтересованными лицами.