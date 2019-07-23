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В Хабаровском крае объявят траур по детям, погибшим при пожаре в лагере

16:30 23.07.2019
Фото со страницы @emergencysituations во Вконтакте
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Трехдневный траур объявят в среду в Хабаровском крае по погибшим из-за пожара в палаточном лагере детям, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства края Надежду Томченко.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб на месте пожара. Трое детей с ожогами попали в реанимацию, несмотря на усилия врачей все трое скончались.

"С 24 июля в крае будет объявлен трехдневный траур", - сказала Томченко.

Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.

Председатель правительства Дмитрий Медведев резко раскритиковал краевые власти после случившегося.

"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — Прим. ред.) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите", — распорядился премьер.

Он также поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
 

Темы: Хабаровский край, Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 22:08
Гость: сбережение народа

В лагеря детей лучше не отправлять,это опасно для жизни.Несколько лет назад была трагедия с детьми на озере в Карелии и выводов никаких не сделано.Многочисленные чиновники с большими окладами не при делах.
23.07.2019, 21:36
Гость: А кто там кричал

Перестаньте кошмарить бизнес? Пожилой малчик кажется запутался в своих шедеврах отлития в граните.
23.07.2019, 20:34
Гость: Русский

Люди в России гибнут со страшной скоростью на дорогах на пожарах на воде в воздухе, а власть не принимает никаких мер и ответственных не найти. Главное сделать переписку прозрачной и у нас будет еще лучше и еще спокойнее.
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