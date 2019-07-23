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Валентина Матвиенко попросит российское ТВ показывать «битву за урожай»

22:35 23.07.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала обратиться к руководству российских телеканалов с просьбой освещать уборку урожая в стране.

Так она отреагировала на выступление сенатора Олега Королёва, который отметил, что "сейчас на огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб", пишет "Интерфакс".

Он попросил Матвиенко "обратиться к нашим государственным СМИ хоть разочек показать об этой величайшей битве ради России селян в пик уборки великого, замечательного урожая".

Матвиенко попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова "оперативнейшим образом" подготовить  письменное обращение.

"Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 02:10
Гость: Хорошее фото.

"Степенной поступью $£€урожай в закрома Панамы"
У этой монголки панамка то есть? Подарите.
24.07.2019, 01:59
Гость: IgS

а можно попросить ТВ больше не показывать Валентину Матвиенко?
23.07.2019, 23:34
Гость: Alexander der Große

Отличное решение, показать людей труда. Я бы даже сказал эпохальное. А то всё депутатов, русофобов с болящими на голову показывают. Я с друзьями уже спорить перестал - покажут или нет репортажи о хероях, которым слава. Теперь знаем, если новости из эРэФ значит или сгорело что-то или где-то наводнения с землетрясениями.
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Самое главное, чтобы нам опять не показали, как кто-то урожай зелёными, ах простите, зелёным снимает. Это не про огурцы.
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