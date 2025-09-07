Пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата

Как признавал редактор Сергей Кравец, проект с «Большой российской энциклопедией» был изначально бесперспективным и «не мог заменить Википедию». Однако деньги уже были выделены, и их освоили

Судьба "русской Википедии", к сожалению, не попадет в учебники обществознания, а ведь именно она помогла бы ученикам понять суть государственного устройства.

На "Большую российскую энциклопедию" было выделено около 2 млрд рублей в 2019-2022 годах, затем ещё 1,06 миллиард пошло на погашение долгов и зарплат в 2024 году, и теперь правительство добавляет 300 млн на окончательную ликвидацию. В сумме это 3,36 млрд рублей. Может ещё что-то выделяли.

Мы как-то привыкли в подобным новостям из производственной сферы - то что-то разбилось, что-то не взлетело. В "уазике" щели в палец толщиной, а отечественный смартфон - оказался устаревшей китайской моделью с переклеенными логотипами за двойную цену. Выясняется, что рекордная урожайность без импортных посевных материалов падает, а нефтеперерабатывающее оборудование не получается восстановить после "хлопков". Но это все логично и ожидаемо. Утеряна производственная база, компетенции, рынок относительно небольшой.

А энциклопедия на русском языке? Почему ее нельзя было заполнить статьями за миллиарды рублей? Ведь русский язык и связаная с ним культура это главная гордость после непобедимой армии и высокой духовности? Почему нельзя просто написать справочные статьи и выложить их на сайт? Или не написать, а украсть в британской или советской энциклопедиях - кто их там проверять будет? Может это потому, что русскую энциклопедию нельзя было заказать у немцев или китайцев?

Тут нужно объяснить, что БРЭ и не планировалось делать альтернативой русскому разлелу "Вики".

Wikipedia - это свободная сетевая энциклопедия, которую создают и редактируют добровольцы со всего мира. За счет вовлечения большого количества авторов она оперативно дополняется миллионами статьей. Сейчас это где-то 300 тысяч человек, из них около 10 тысяч пишут на русском. Википедия не получает прямого финансирования от государства и не определяет редакционную политику.

В России, конечно, это невозможно. А вдруг там напишут в какой-нибудь статье, что начальство ошибается? Этого никак нельзя допустить. Потому "Русская Википедия" - это закрытая система, в которой статьи пишут только доверенные авторы. Они получают зарплату, и пока она есть, пишут, потом начальство нашло другую игрушку, например Госуслуги или Max - перестают писать. Интерфейс тоже импортозамещенный, родом из 2000-х, обновить его - это надо потратить годы на утверждение, и все опять устареет.

Надеялись, что удастся приготовить эрзац-энциклопедию, чтоб можно было заблокировать Wiki. Но, как признавал редактор Сергей Кравец, проект был изначально бесперспективным и "не мог заменить Википедию". Однако деньги уже были выделены, и их освоили. В итоге — десятки тысяч статей написаны, миллиарды потрачены, но реально они никому не нужны.

Очередной пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата вместо живой экосистемы. И он не взлетел.