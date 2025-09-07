Пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата
Судьба "русской Википедии", к сожалению, не попадет в учебники обществознания, а ведь именно она помогла бы ученикам понять суть государственного устройства.
На "Большую российскую энциклопедию" было выделено около 2 млрд рублей в 2019-2022 годах, затем ещё 1,06 миллиард пошло на погашение долгов и зарплат в 2024 году, и теперь правительство добавляет 300 млн на окончательную ликвидацию. В сумме это 3,36 млрд рублей. Может ещё что-то выделяли.
Мы как-то привыкли в подобным новостям из производственной сферы - то что-то разбилось, что-то не взлетело. В "уазике" щели в палец толщиной, а отечественный смартфон - оказался устаревшей китайской моделью с переклеенными логотипами за двойную цену. Выясняется, что рекордная урожайность без импортных посевных материалов падает, а нефтеперерабатывающее оборудование не получается восстановить после "хлопков". Но это все логично и ожидаемо. Утеряна производственная база, компетенции, рынок относительно небольшой.
А энциклопедия на русском языке? Почему ее нельзя было заполнить статьями за миллиарды рублей? Ведь русский язык и связаная с ним культура это главная гордость после непобедимой армии и высокой духовности? Почему нельзя просто написать справочные статьи и выложить их на сайт? Или не написать, а украсть в британской или советской энциклопедиях - кто их там проверять будет? Может это потому, что русскую энциклопедию нельзя было заказать у немцев или китайцев?
Тут нужно объяснить, что БРЭ и не планировалось делать альтернативой русскому разлелу "Вики".
Wikipedia - это свободная сетевая энциклопедия, которую создают и редактируют добровольцы со всего мира. За счет вовлечения большого количества авторов она оперативно дополняется миллионами статьей. Сейчас это где-то 300 тысяч человек, из них около 10 тысяч пишут на русском. Википедия не получает прямого финансирования от государства и не определяет редакционную политику.
В России, конечно, это невозможно. А вдруг там напишут в какой-нибудь статье, что начальство ошибается? Этого никак нельзя допустить. Потому "Русская Википедия" - это закрытая система, в которой статьи пишут только доверенные авторы. Они получают зарплату, и пока она есть, пишут, потом начальство нашло другую игрушку, например Госуслуги или Max - перестают писать. Интерфейс тоже импортозамещенный, родом из 2000-х, обновить его - это надо потратить годы на утверждение, и все опять устареет.
Надеялись, что удастся приготовить эрзац-энциклопедию, чтоб можно было заблокировать Wiki. Но, как признавал редактор Сергей Кравец, проект был изначально бесперспективным и "не мог заменить Википедию". Однако деньги уже были выделены, и их освоили. В итоге — десятки тысяч статей написаны, миллиарды потрачены, но реально они никому не нужны.
Очередной пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата вместо живой экосистемы. И он не взлетел.
Эти статьи можно было передать Вики, была бы польза от проделанной работыи потраченных миллиардов. А были ли вообще эти статьи?
Интересно. Куда девалась БСЭ и все еë статьи? Почему их нельзя было внести в сеть, хотя бы, для начала? Закон Ома пока еще не признан устаревшим, кажется.
Наверное, потому, что гастарбайтеров на это дело грамотных не нашлось?
"Минпросвещения создаст реестр неблагополучных семей и трудных подростков".
Почему этим занимается Минпрос, а не МВД? "Объяснение" просто охренительное: потому что "Профилактикой детских правонарушений в регионах занимаются, в частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – они занимаются в том числе своевременным выявлением детей, которым необходима помощь. Эти комиссии ведут учет своей деятельности, как правило, на бумажных носителях, а также «в разнородных информационных системах»" - занавес, аплодисменты!
МВД не смогло наладить грамотную учетную систему и взаимодействие - давайте отдадим эту тему в Минпрос! Когда Минпрос ГАРАНТИРОВАНО не справится, потому что элементарно нет у Минпроса необходимых полномочий и ресурсов (а беспризорник, которого в школу не записали, в зону видимости школы не попадает по определению - тогда кому тему отдадут, "в Спортлото"?
Если нет у "государства" даже четкого видения своей структуры, не назначены зоны ответственности, то какова может быть "государственная информационная система", к которой нет даже вменяемых, структурированных и формализованных требований?!
Может быть только традиционный бесконечный распил...
Вы ж помните как ... Чубайс также показывал бюджетный проект по распилу на базе нанотехнологий
"И он не взлетел" - так у чинуш кроме запретов, поборов и инфляции ни чего не взлетает.