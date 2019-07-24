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Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

13:32 24.07.2019
© KM.RU, Петр Чайников
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Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор для граждан при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, сумма сбора составит 500 рублей.

Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов. Для автомобилей и моторных транспортных средств сбор предлагается установить на уровне двадцати тысяч рублей, для водных и воздушных судов — от пяти до двадцати тысяч.

Предполагается, что документ вступит в силу с первого января 2020-го.

Сейчас покупатели иностранных интернет-магазинов при заказе товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма платят сбор в 250 рублей и пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.

В следующем году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже двухсот евро.

Темы: интернет-магазин, Интернет-магазин, Таможня и таможенные пошлины, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 17:28
Гость: gvozd

а чего вы ждете - начинайте дарить свои доходы уже сегодня..
или вы ждете что это вам будут дарить Отнятое - тогда понятен ваш энтузиазм за конфискации.
желание жить за чужой счет, неистребимо.
24.07.2019, 16:33
Гость: михаил

Лучше бы предложили ввести прогрессивный налог на доходы.
24.07.2019, 16:31
Гость: ВВВ

Правильно! Если учесть, что 90% продуктов и практически 100% товаров народного потребления ввозится из-за рубежа, то доходы буржуйской казны так возрастут, что даже не придётся вводить налог на слёзы... пока.
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