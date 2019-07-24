Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

13:32

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор для граждан при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, сумма сбора составит 500 рублей.

Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов. Для автомобилей и моторных транспортных средств сбор предлагается установить на уровне двадцати тысяч рублей, для водных и воздушных судов — от пяти до двадцати тысяч.

Предполагается, что документ вступит в силу с первого января 2020-го.

Сейчас покупатели иностранных интернет-магазинов при заказе товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма платят сбор в 250 рублей и пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.

В следующем году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже двухсот евро.