]]>
]]>
Главная В России Новости

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

08:05 24.07.2019
Фото с сайта photos.sakhalin.name
Материалы по теме:

Представители посольства РФ в КНДР встретились с членами экипажа судна "Сянхайлинь-8" с российским экипажем, задержанного в Северной Корее, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представительство МИД РФ во Владивостоке.

"Посольство РФ в КНДР осведомлено об этой проблеме, начиная с 18 числа (июля - ИФ) работает в направлении разрешения инцидента. По моей информации, им (представителям посольства - ИФ) удалось встретиться с экипажем, (российские дипломаты - ИФ) работают активно. Пока прогнозы не стал бы делать", - рассказали в МИД РФ

"Северокорейцы захватили наше судно в ночь на 17 июля, когда "Сянхайлинь-8" направлялось из южнокорейского порта в район промысла в Японском море. На борту судна находились 15 россиян и два специалиста из Южной Кореи ", - сказал представитель судновладельца.

По его словам, северокорейские пограничники высадились на российское судно, когда оно находилось примерно в 55 морских милях от КНДР. Они отключили на "Сянхайлинь-8" средства связи и конвоировали его в свой порт Вонсан.

"Только во вторник к задержанным морякам пустили представителя российского посольства в Пхеньяне. Захваченные люди пожаловались, что их не выпускают из душных кают. Допрашивают и обыскивают. Покинуть "Сянхайлинь-8" разрешили только его капитану, помощнику и двум специалистам из Южной Кореи, устанавливавшим на судне оборудование. Их поселили в гостиницу, где также держат под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что связи у судовладельца с экипажем нет. Вся информация о моряках получена со слов представителя российского посольства.

Судно следовало из Южной Кореи в Японское море на промысле краба.

Темы: Россия, Северная Корея, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.