Жители 43-го округа Москвы рассказали, что Соболь пыталась присвоить их подписи

15:38

«Независимый кандидат» от штаба Алексея Навального Любовь Соболь была не допущена к выборам из-за высокого процента брака в подписных листах

Чтобы доказать, что подписи якобы не являются фальшивыми, Соболь отправила своих активистов по квартирам собирать показания граждан. Жители 43-го округа оказались возмущены, поскольку на деле действительно не оставляли подписи за «даму в красном».

Люди, отмечающие, что не поддерживали кандидата, негативно высказались о проводимой кампании. Очевидно, что идея изменить решение комиссии изначально провальная. Часть подписей Соболь является подделкой в любом случае. Достоверно известно, что из 725 подписей с браком 268 человек оказались записаны с несуществующими или несоответствующими действительности паспортными данными.

Было обнаружено, что некоторые подписавшиеся за Соболь избиратели проживают в другом округе – в пятом. Также в ее подписных листах были обнаружены «мертвые души», свидетельствующие о подделке подписей с помощью устаревших баз избирателей. Также было выявлено множество других нарушений.

Всего к выборам в Мосгордуму были не допущены 57 независимых кандидатов. Все они принадлежали к различным политическим силам и движениям. ЦИК отметила большое количество подделок и нарушений. Из-за оппозиционных призывов в Москве несколько дней проходили несанкционированные митинги на Трубной площади, однако горожане быстро потеряли к ним интерес. Любовь Соболь была в числе тех, кто выразил несогласие с решением Мосгоризбиркома. Сама сторонница Навального была уличена в фальсификации подписей.

Пытаясь давить на МГИК, Соболь объявила голодовку. Однако уже была замечена в нарушении своего протеста. Кроме того, в штаб, где находится Соболь, курьером доставлялась еда на имя Любови.



