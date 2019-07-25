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В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

08:37 25.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Министерстве труда предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.

По его словам, в ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась, "чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлили до конца 2021-го.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Экономика и финансы, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 12:24
Гость: майк

Тогда почему у стариков пенсии отбирают, у работяг налоги штрафы, стоимость жилья взлетает рабство до пенсии.. Если это не их деньги, то чьи.. Правительство не производит ничего кроме болтовни и стадионов.
25.07.2019, 11:17
Гость: Ник16

Похоже в стандартах вы запутались. Речь идёт не об отнять и поделить, а вернуть народу то, что он создавал своим трудом и никак иначе. А нынешние прихватизаторы и иже с ними, как раз и отняли у народа практически все созданные им богатства.
25.07.2019, 10:44
Гость: Ник16

Для размножения народа нужно совсем немного-это работа с достойным заработком, бесплатная медицина и образование, наличие жилья, желательно бесплатного и никакой материнский капитал не потребуется.
Но увы, для этого потребуется менять экономический курс страны со всеми вытекающими отсюда последствиями но режим на это не пойдёт, а потому будем тихо и незаметно вымирать.
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