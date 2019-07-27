]]>
]]>
Главная В России Новости

Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми

13:33 27.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2% считают, что власти стали делать меньше, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса населения, проведенного службой специальной связи и информации ФСО.

В Волгоградской области почти две трети жителей (73,2%) считают, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости за последний год, в Омской области — 51,6%, в Дагестане — 52,6% (из них 22,6% полагают, что власти снизили уровень поддержки).

28,1% полагают, что за последний год государство стало делать больше. Чаще всего об этом говорили жители Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстана (45,8%), Якутии (43,5%), Тувы (42,2%).

Почти треть респондентов (30,1%) затруднились ответить.

Опрос проводился с 8 по 25 апреля во всех 85 регионах страны. Выборка составила 47 215 человек, она соответствует основным социально-экономическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны.

Темы: Общественное мнение, Дети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2019, 15:45
Гость: елементарно Ватсон

Откуда дровишки? Опрос не делается только у одной заинтересованой стороны, или у обоих сторон ,либо непричастных .
27.07.2019, 14:41
Гость: ABCD

Дано сказано- не верь власти, верь своему холодильнику, он эксперт по всем экономическим и социальным прожектам власти.
Особо наивные так до сих пор и не поняли, власть говорит о социальной помощи малоимущим и о "поддержке" народа вовсе не потому, что хочет или собирается это делать, вовсе нет, все эти разговоры лишь в рамках компании пропаганды и саморекламы власти у народа, вот на эту болтовню с высоких трибун выделяются деньги, попросту словесная чешуя для поднятия рейтингов- "где-то кто-то заботится о народе.."
Пока вам конкретно не дали реальную и ощутимую помощь, до тех пор можно смело считать, что никаких реальных проектов пр-ва в природе НЕ существует! и нас снова и снова просто обманывают.
27.07.2019, 14:19
Гость: Не могут

наши власти поддерживать и пенсионеров и семьи с детьми.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.