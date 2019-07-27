Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми

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Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2% считают, что власти стали делать меньше, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса населения, проведенного службой специальной связи и информации ФСО.

В Волгоградской области почти две трети жителей (73,2%) считают, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости за последний год, в Омской области — 51,6%, в Дагестане — 52,6% (из них 22,6% полагают, что власти снизили уровень поддержки).

28,1% полагают, что за последний год государство стало делать больше. Чаще всего об этом говорили жители Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстана (45,8%), Якутии (43,5%), Тувы (42,2%).

Почти треть респондентов (30,1%) затруднились ответить.

Опрос проводился с 8 по 25 апреля во всех 85 регионах страны. Выборка составила 47 215 человек, она соответствует основным социально-экономическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны.