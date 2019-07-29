]]>
]]>
Главная В России Новости

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

09:27 29.07.2019
Материалы по теме:

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает РБК.

Теперь документ должен подписать президент. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Речь идет о таких системах, как "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и другие.

В документе говорится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

Как пояснил в интервью РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.

Ранее было решено запретить снятие наличных средств с анонимных электронных кошельков. Мера направлена на противодействие обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации.

Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

Темы: Финансовые операции в России, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2019, 16:00
Гость: это

это будет совсем скоро.
29.07.2019, 15:30
Гость: gvozd

вот вы и прошли первый урок, ассиметрия информации и Прав - базис существующей системы.
29.07.2019, 15:20
Гость: какая

"открывать счёт в банке смысла нет" - а какая разница, есть смысл или нет, государство это не волнует, так же как и закроетесь вы или нет, нефти и газа на их срок хватит, а если будет не хватать - еще что нибудь для людей урежут, отменят или введут новый побор.
Все комментарии (15)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.