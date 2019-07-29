Госдума предложила пересмотреть приказ о борьбе регионов с лесными пожарам

17:00

Нормативный документ Министерства природных ресурсов и экологии, который сегодня позволяет властям субъектов РФ отказаться от тушения некоторых лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе, должен быть пересмотрен. Госдума намерена ставить этот вопрос перед министерством, сообщил ТАСС глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами, согласно которому при отсутствии угрозы населенным пунктам, объектам экономики и в том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения.

"Нужно говорить о том, чтобы подходы к оценке этого ущерба все-таки пересматривались, потому что речь идет не только об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, экономике. Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям", - отметил депутат.

Николай Николаев отметил, что в экстренных случаях федеральным властям следует активнее пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по ликвидации пожаров.

Лесопожарные формирования тушат возгорания в регионах РФ на общей площади более 89 тыс. га. Режим ЧС из-за пожаров в лесах введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 44 регионах страны.