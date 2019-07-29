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Госдума предложила пересмотреть приказ о борьбе регионов с лесными пожарам

17:00 29.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Нормативный документ Министерства природных ресурсов и экологии, который сегодня позволяет властям субъектов РФ отказаться от тушения некоторых лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе, должен быть пересмотрен. Госдума намерена ставить этот вопрос перед министерством, сообщил ТАСС глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами, согласно которому при отсутствии угрозы населенным пунктам, объектам экономики и в том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения.

"Нужно говорить о том, чтобы подходы к оценке этого ущерба все-таки пересматривались, потому что речь идет не только об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, экономике. Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям", - отметил депутат.

Николай Николаев отметил, что в экстренных случаях федеральным властям следует активнее пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по ликвидации пожаров.

Лесопожарные формирования тушат возгорания в регионах РФ на общей площади более 89 тыс. га. Режим ЧС из-за пожаров в лесах введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 44 регионах страны.

Темы: Лесные пожары в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 18:39
Гость: гнус

Десятилетиями горит тайга,народное достояние России,которое продается(или воруется и продается)за валюту в тот же Китай!Но "нукеры"(губернаторы) ВВП(он их назначает)заявляют(по большому скудоумию и собственной "значимости"),что это природное явление"стихийное" и тушить их вредно?!Ну,а "говорилка",все о "прорыве",в "отстойниках"живодеры о том как живность в той же тайге "зачморить",тоже стихийное явление,да и в паводок "нефиг" "напрягатся",не успел удрать от воды,твои проблемы.Вот такая "картина маслом"уже не первый десяток лет "при амбициозном" и "эхфективном".....
29.07.2019, 17:49
Гость: Пока гром не грянет, мужик не перекрестится! :-))))

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29.07.2019, 17:42
Гость: а че

а че, одного строгого взгляда и озвучивания "лидером нации" что пожары это плохо уже не достаточно для их мгновенной ликвидации?
Или он еще не в курсе проблемы и не давал распоряжений на этот счет?
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