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Путин потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

15:57 29.07.2019
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Президент РФ Владимир Путин попросил главу ФАС Игоря Артемьева обратить внимание на жалобы россиян на рост тарифов ЖКХ. Глава государства призвал проверить ситуацию в регионах.

Тема с необоснованным ростом тарифов в сфере ЖКХ была поднята в ходе встречи Путина и Артемьева в Кремле. Глава ФАС заявил, что многолетняя история, которая позволяла региональным властям завышать цены, завершена.

«Не совсем. Если бы была завершена, люди не жаловались бы на „Прямую линию“», — сказал президент Артемьеву (цитата по «Интерфаксу»).

Путин заявил, что нужно, чтобы «слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью».

В ходе «Прямой линии» этого года президенту пожаловались на рост тарифов на вывоз бытового мусора в Омске. По его словам, до реформы жители частного сектора платили 90 рублей в месяц, а после реформы сама услуга никак не изменилась, зато плата повысилась до 166 рублей. После обращения СК начал проверку. Артемьев в начале июля объявил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Социальные проблемы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 20:23
Гость: Гость

Передайте ему там, что в 2019 рост квартплаты произошел не из-за обычного роста тарифов, а из-за подорожания вывоза мусора в 10+ раз. Плюс 400-500р на квартиру. Он не в курсе? Его кореша взялись окучивать мусорную сферу, а ему не сообщили?
29.07.2019, 20:19
Гость: IgS

потребовал проверить рост. Проверили, растут. Доложили, успокоился.
29.07.2019, 20:01
Гость: Павел__

У нас и так в сфере ЖКХ уровень воровства чудовищный. Вы что, хотите чтобы он достиг космических величин?!
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