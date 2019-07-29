Путин потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

15:57

Президент РФ Владимир Путин попросил главу ФАС Игоря Артемьева обратить внимание на жалобы россиян на рост тарифов ЖКХ. Глава государства призвал проверить ситуацию в регионах.

Тема с необоснованным ростом тарифов в сфере ЖКХ была поднята в ходе встречи Путина и Артемьева в Кремле. Глава ФАС заявил, что многолетняя история, которая позволяла региональным властям завышать цены, завершена.

«Не совсем. Если бы была завершена, люди не жаловались бы на „Прямую линию“», — сказал президент Артемьеву (цитата по «Интерфаксу»).

Путин заявил, что нужно, чтобы «слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью».

В ходе «Прямой линии» этого года президенту пожаловались на рост тарифов на вывоз бытового мусора в Омске. По его словам, до реформы жители частного сектора платили 90 рублей в месяц, а после реформы сама услуга никак не изменилась, зато плата повысилась до 166 рублей. После обращения СК начал проверку. Артемьев в начале июля объявил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.