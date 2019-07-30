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В Приморье арестован начальник уголовного розыска

07:24 30.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правоохранители задержали начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

"Миляева задержали", - сказал собеседник, не уточнив причину ареста.

По данным местных СМИ, в операции участвовали сотрудники регионального УФСБ и Шестого следственного управления СКР в Хабаровске. Комментариями обоих ведомств РИА Новости пока не располагает.

В пресс-службе регионального УМВД также отказались от коммепнтариев.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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30.07.2019, 10:27
Гость: Путник

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