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Московским полицейским приказали изменить свои данные в соцсетях

08:36 31.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях, пишет "Лента.ру"со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В частности, полицейские должны убрать фотографии, где видны их лица.

Отмечается, что приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов после того, как контактные данные десятков полицейских, работавших на митинге, были опубликованы в сети.

«Первой пожаловалась семья капитана С. Благодаря опубликованным в сети данным некие активисты смогли выйти на его родных, после чего матери С. принесли под дверь дома записку с угрозой — "сожжем твой дом"», — пишет Baza.

Ранее сообщалось, что во время шествия пострадали три бойца Росгвардии. Двоим из них на митинге неизвестные распылили в лицо слезоточивый газ. В голову еще одного попали обломком гранитного бордюра. Серьезных травм он не получил.

29 июля было возбуждено первое уголовное дело после событий. Пострадавшим стал боец ОМОНа, в которого 48-летний участник акции кинул мусорный бак.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.

Темы: Москва, Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России, Акции протеста и демонстрации в России, Социальные сети в России
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 17:17
Гость: глядя со стороны

Лучше быть Дон Кихотом, чем вором и защитником воров.
31.07.2019, 17:13
Гость: Врешь ты!

Отстоять свои права в басманном суде - невозможно! Потому что это не суд, а "чего изволите"-лакеи режима.
Басманное правосудие и у убитого 6-летнего ребенка в крови найдет граненый стакан водки, и наркотики подбросит инакомыслящим. Оно, басманное правосудие, никакой грязью и никаким беззаконием не брезгует.
А что люди ходят на мирную демонстрацию с детьми - так это их законное право. Или ты предлагаешь нам по норам забиться и не сопротивляться творимому в России беспределу?!
"Человеколюбивая" Госдума уже разрешила открывать огонь по детям и беременным - это ли не свидетельство людоедства правящего в России режима?
31.07.2019, 17:11
Гость: Гость

Все остальные законные пути власть отсекла сама. "Мы вас считаем за г-но!" - вот вам ответ гос.чиновника на вопрос журналиста. Чем закончилась законная борьба в Приморье? Дали людям проголосовать за их кандидата? Нет. Его точно так же как Москве, не допустили к выборам. Дорогу к революциям прокладывает сама тупая, подлая, воровская власть, просто не оставляя людям выбора. И в такой ситуации становиться на сторону этой власти - продавать будущее своих детей.
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