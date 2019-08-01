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Генералом ФСБ Ткачевым по заявлению Шестуна займутся на федеральном уровне

22:39 1.08.2019
Александр Шестун. Стоп-кадр видео
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Военное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве завершило проверку заявления экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна о вымогательстве у него взяток начальником Управления «К» ФСБ РФ генералом Иваном Ткачевым и его подчиненными, сообщает издание Pasmi.ru.

Указанные Шестуном в заявлении фигуранты опрошены, материалы проверки переданы для принятия решения в Главное военное следственное управление (ГВСУ), сообщил следователь Константин Сидоров адвокату Шестуна Олегу Шляхову.

По мнению адвоката, сам факт передачи материалов проверки в ГВСУ может говорить о том, что имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении Ткачева. В противном случае  законное и обоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела мог бы принять следователь на любом уровне.

9 апреля Александр Шестун выложил видеообращение к жителям Серпуховского района, заявив, что власти Подмосковья потребовали от него не согласовывать митинг против мусорного полигона и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. 

Вскоре после этого Шестун опубликовал видеообращение к Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой возбуждения уголовного дела. В ролик были включены несколько аудиозаписей разговоров Шестуна, в частности, с человеком, которого он назвал начальником управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым. Собеседник, которого Шестун представил как Ткачева, убеждал главу Серпуховского района подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут».

13 июня Шестуна задержали после проведения обыска у него в офисе.

Темы: Московская область, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2019, 01:43
Гость: Сергей

Шестун порядочный и очень смелый человек.Поражает произвол и беспредел, который твориться вокруг этого человека.
01.08.2019, 22:51
Гость: Путник

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