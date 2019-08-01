Шаманы начали обряды по вызову дождя для тушения лесных пожаров в Сибири

18:30

Шаманы коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири.

"Вот-вот пойдут [дожди в Сибири]. Обряды мы начали, чтобы они пошли. К нам [шаманам из Югры] подключились шаманы других народов. Среди них ненцы, долганы, мари, коми, якуты. Сегодня и завтра будем проводить ритуалы", - рассказал ТАСС представитель коренных малочисленных народов Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

Накануне Молданов на своей странице в соцсети обратился к шаманам по всей стране с просьбой провести обряды по вызову дождя, чтобы защитить леса, горящие в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", в России горит около 3 млн га леса. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га), Иркутской области (около 700 тыс. га).