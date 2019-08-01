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Выезд за рубеж из-за долгов закрыт почти для 3,6 миллиона россиян

13:12 1.08.2019
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Число россиян, ограниченных в праве выезда из РФ из-за долгов, выросло с начала 2019 года почти на миллион человек, до 3,6 миллиона, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, меньше всего число россиян, которым закрыт выезд за рубеж, выросло с начала года на Урале.

С начала года, по данным ФССП, должники, находящиеся под запретом на выезд, погасили задолженность на общую сумму 44,5 миллиарда рублей.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время.

По действующим в настоящий момент правилам, запрет на выезд может применяться при сумме долга от 30 тысяч рублей. Исключение — долг по алиментам и выплатам компенсаций по возмещению вреда здоровью — для которых действует порог в 10 тысяч рублей.

С того момента, когда в России начал применяться запрет на выезд из-за долгов, число невыездных граждан постоянно растет. Так, в мае 2018 года ФССП сообщала, что выезд из-за долгов закрыт для 2,3 миллиона граждан России. Тогда служба судебных приставов подчеркивала, что речь идет о рекордном числе невыездных граждан.

Темы: Россия, Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 16:03
Гость: gvozd

это конечно прямое нарушение даже той куцей конституции что написали пендосы для рф.
что характерно, т.н. конституционный суд ни гу гу..
01.08.2019, 14:49
Гость: Эти

уроды плюют на Конституцию и одновременно принимают законы об оскорблении своего достоинства. Других методов без нарушения прав человека у них с 1917 года нет в обиходе.
01.08.2019, 14:45
Гость: Константин*

Зато на Украине сплошная демократия. На Пороха завели кучу дел, с ним должны работать следователи, но его выпускают из страны. Хотя, что это за страна? 1400 грн пенсия.
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