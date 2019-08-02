ФНС создаст единый ресурс с данными россиян

18:12

Законопроект о создании единого ресурса, где будут представлены официальные данные россиян, внесен на рассмотрение Госдумы. Предполагается, что сайт поможет улучшить качество госуслуг, обеспечить адресность соцподдержки.

Оператором базы станет Федеральная налоговая служба (ФНС), которая ранее уже была назначена ответственной за создание электронной системы ЗАГСов. В новой информационной системе будут указаны Ф. И. О. и пол россиянина, информация о его рождении, данные об удостоверениях личности, а также ИНН, СНИЛС, свидетельстве о регистрации ИП и другая социально важная информация. Иными словами, вся жизнь человека будет собрана в одной записи. Исключение — данные о находящихся под госзащитой людях. Для таких документов будет создан специальный раздел.

В конце концов страна должна прийти к дата-центричному госуправлению и налоговой «адаптивной платформе», которая будет работать только с цифровыми источниками данных. Ее создание еще в конце 2018 года анонсировал глава ФНС Михаил Мишустин.

Разработчики проекта закона надеются, что ресурс выведет на новый уровень расчет и начисление НДФЛ, а также поможет бороться с мошенничеством в предоставлении льгот россиянам и уклонением от уплаты налогов.

Также сайт будут использовать для обеспечения избирательных прав и контроля за исполнением воинской обязанности. Предполагается, что база данных заработает в январе 2022 года. Переходный период продлится до 2025 года.