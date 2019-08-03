]]>
]]>
Главная В России Новости

СК возбудил дело в отношении ФБК об отмывании около 1 млрд рублей

16:35 3.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Следователи завели уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых, предположительно, осуществлялось финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. 

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Затем через устройства Cash-in и Recycling в Москве эта сумма была внесена на расчетные счета нескольких банков, после чего был сделан перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, пишет "Росбалт" со ссылкой на заявление СК.

В настоящее время устанавливаются источники получения денежных средств и личности лиц, причастных к данной схеме финансирования фонда.

На днях ФБК опубликовал масштабное расследование об имуществе семьи первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.08.2019, 00:39
Гость: Вот именно!

Праведная злость заглотила банду патриотов во главе с её .... - что как это кто-то смог без его и их ведома, не откатив в общак банды патриотов и личный карман её ..... , передать деньги в Фонд борьбы с грабежами этой банды патриотов и с самим..... . Неслыханное преступление исключительной важности, перед которым меркнут как свечка перед солнцем все перечисленные вами деяния этой банды патриотов и даже этого мерзопакостного из подлейших .... всей истории России.
03.08.2019, 23:42
Гость: Алекс Дорф

Навальный не чиновник, поэтому право на воровство не имеет. Разве для Навального минюст предложил узаконить коррупцию приняв закон "о непреодолимых обстоятельствах"? Нет, только для тех, кто занимает государственные посты - для касты чиновников. И чем выше должность, тем обстоятельства будут толще. Только кастой гос чиновников присвоено право воровать в любых масштабах безнаказанно. Кто-то продает своим родственникам в центре Москвы особняки по цене 60 тыс.руб за квадрат, кто-то продает китайцам под вырубку лес по цене 16 рублей за гектар, кто-то пытается сдать в аренду тем же китайцам озеро Байкал, кто-то сочиняет законы по которым у людей конфискуют пенсионные деньги за 5 лет, кто-то выводит за рубеж триллионы валюты и вкладывает их в экономики других стран, кто-то покупает там дорогие особняки и плантации стоимостью в миллионы долларов. И никто из этих гнид ничего не создал, не построил сам на свои деньги. Только воровстом.
И вы, гниды, мне еще будете рассказывать про Навального, осуждать его?
Я знаю точно, что те, кто его прессует еще бОльшие мрази, чем он. Во много раз бОльшие. Это не Навальный отобрал у моих родителей накопления за 20 лет, это не Навальный отобрал у меня пенсионные деньги за 5 лет, это не Навальный создал экономику трубы, не он у власти, когда разворовали десятки тысяч заводов вместо того, чтобы их модернизировать. Это не навальный выводит деньги за рубеж из России триллионами долларов. Именно они его и прессуют. Был бы человек, а статья ....
03.08.2019, 21:22
Гость: Андрей

Схема Навального была классическая коррупционная. Его попытки объяснить это благими намерениями ни как не вяжутся с результатом - предприятие - банкрот. Его враньё на счёт решения ЕСПЧ - Вы то-же можете объяснить? ЕСПЧ не выносил оправдательного приговора, более того - отказался признавать дело политическим преследованием.
Короче говоря - "вор должен сидеть в тюрьме" , а как это делается - старый спор Жиглова и Шарапова.
Все комментарии (26)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.