СК возбудил дело в отношении ФБК об отмывании около 1 млрд рублей

16:35

Следователи завели уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых, предположительно, осуществлялось финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Затем через устройства Cash-in и Recycling в Москве эта сумма была внесена на расчетные счета нескольких банков, после чего был сделан перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, пишет "Росбалт" со ссылкой на заявление СК.

В настоящее время устанавливаются источники получения денежных средств и личности лиц, причастных к данной схеме финансирования фонда.

На днях ФБК опубликовал масштабное расследование об имуществе семьи первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.