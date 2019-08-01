Фонд Навального нашел у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной имущество на 6,5 млрд рублей (ВИДЕО)

21:07

Ее доходы за год составили чуть больше 7,2 млн рублей



Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, опубликовал масштабное расследование об имуществе семьи первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, которая формально является вторым по влиятельности столичным чиновником и официально курирует городские выборы, включая скандальные выборы в Мосгордуму, к участию в которых не допустили независимых кандидатов.

Как рассказали сотрудники ФБК, в декларации Сергуниной за 2018 год указано, что она владеет половиной квартиры у станции метро "Юго-Западная" и небольшим земельным участком, а ее доходы за год составили чуть больше 7,2 млн рублей. Однако расследование показало, что родственники Сергуниной владеют имуществом на 6,5 млрд рублей.

В видеоролике продолжительностью в 36 минут рассказывается, что с 2011 по 2018 год Сергунина занимала в правительстве Москвы пост министра и заместителя мэра Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений.

В ФБК выяснили, что за эти годы столичное правительство выставило на торги, а затем продало по подозрительно низкой цене целый ряд зданий в центре города. Часть из них, включая здание возле Белорусского вокзала, купило ООО "Меркурий", и сейчас в этих домах располагаются отели сети Custos. Также имущество у города покупали ООО "Дита Плаза" и ООО "Альфа-Капитал" (последняя компания купила 40% кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате). Общая площадь купленных у города зданий составила 14 тыс. квадратных метров, а приобретались они по далекой от рыночной цене в 60 тыс. рублей за метр.

Все три компании принадлежат кипрским офшорам, которые, в свою очередь, принадлежат двум офшорам с Британских виргинских островов. Практически случайно сотрудникам ФБК удалось установить, что оба этих офшора являются собственниками британской фирмы Balkan Consulting. Бенефициаром же этой компании указан муж сестры Наталии Сергуниной Лазарь Сафаниев. Однако в выписках муж Ирины Сафаниевой фигурирует под именем из израильского паспорта (Аарон Элиэзер Аронов).

В публикации также говорится, что британской фирме Сафаниева принадлежит некое имущество на 10,5 млн фунтов стерлингов (его сотрудникам ФБК идентифицировать не удалось), а принадлежащая Сафаниеву и его жене фирма в Австрии владеет особняком в Вене стоимостью 2 млн евро. Через австрийскую фирму Сафариев и его жена владеют "интерактивным детским шоу "Алиса в Стране Чудес" в одном из торговых центров Вены.

Что же касается самой Ирины Сафаниевой, то на ее сайте указано, что она в качестве дизайнера занималась созданием интерьеров двух ресторанов на ВДНХ ("Московское небо" и "Оттепель"). Павильоны, в которых находятся эти рестораны, арендуют две фирмы, связанные с покупавшими у правительства Москвы недвижимость ООО "Меркурий" и ООО "Дита Плаза", а страницы ресторанов в интернете ведут те же люди, что и страницу австрийского шоу про Алису.

Также Сафаниевой принадлежит помещение площадью 326 квадратных метров в элитном жилом комплексе "Легенды Цветного". До недавнего времени в нем находился ресторан Wine Time, дизайн которого также числится в портфолио сестры Натальи Сергуниной. Стоимость этого помещения в ФБК оценили в 470 млн рублей.

Наконец, в расследовании говорится, что отец сестер Сергуниных (пенсионер и бывший военный прокурор) владеет квартирой в "Москва-Сити" площадью 350 квадратных метров и стоимостью 215 млн рублей. Также в собственности у членов семьи вице-мэра до недавнего времени числились 136-метровая квартира и 289-метровый пентхаус общей стоимостью 248 млн рублей, но в последнее время Сергунины начали переоформлять недвижимость с себя на других лиц. Также члены семьи Сергуниной владеют несколькими автомобилями компании Mercedes. В сумме все активы семьи в ФБК оценили в 6,5 млрд рублей.

Напомним, ранее в связи с выборами в Мосгордуму в ФБК рассказали о хорватской недвижимости главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и австрийском бизнесе баллотирующегося в МГД на новый срок секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского.