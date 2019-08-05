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ФАС обяжет работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка

13:00 5.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ хочет обязать работодателей информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты, пишет газета "Известия" соссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольгу Сергееву.

По словам Сергеевой, в ведомстве считают, что такая мера "способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных со стороны работодателей".

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков поддержал инициативу антимонопольного ведомства. Ее можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, сказал он изданию. Аксаков не исключил, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью.

В Банке России также поддержали предложение ФАС. В Минфине "Известиям" сообщили, что смогут сформулировать позицию лишь после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

В 2014 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит. Работодатель при этом не имеет права отказать работнику в его просьбе. В конце февраля текущего года ЦБ запустил Систему быстрых платежей, которая, по мнению регулятора, будет способствовать борьбе с "зарплатным рабством".

Темы: Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.08.2019, 15:13
Гость: ага

Какая разница - или в лоб, или полбу. Все равно банки поимеют свою маржу с честно заработанных непосильным трудом. Вот если бы разрешили получать наличными зарплату в кассе хотя бы в тех организациях где этой наличности немеряно. А то сдай всю наличность в банк и заплати за инкассацию, а потом перечисли зарплату на пластик и снова заплати "труженику" банку. А потом рассчитайся карточкой в магазине и снова заплати банку, как мзду уже сидящую в стоимости товара. Хорошо ребята устроились и хорошо живут.
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