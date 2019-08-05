ФАС обяжет работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка

13:00

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ хочет обязать работодателей информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты, пишет газета "Известия" соссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольгу Сергееву.

По словам Сергеевой, в ведомстве считают, что такая мера "способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных со стороны работодателей".

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков поддержал инициативу антимонопольного ведомства. Ее можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, сказал он изданию. Аксаков не исключил, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью.

В Банке России также поддержали предложение ФАС. В Минфине "Известиям" сообщили, что смогут сформулировать позицию лишь после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

В 2014 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит. Работодатель при этом не имеет права отказать работнику в его просьбе. В конце февраля текущего года ЦБ запустил Систему быстрых платежей, которая, по мнению регулятора, будет способствовать борьбе с "зарплатным рабством".