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Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край

12:03 5.08.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Паводки стали причиной введения ЧС на территории всего Хабаровского края. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном правительстве.

Межведомственная комиссия будет сформирована уже 5 августа. В нее войдут представители Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Важно, чтобы при необходимости группа могла оперативно отреагировать на изменения в обстановке.

«На время паводка отменены все отпуска глав районов, расположенных вдоль реки Амур», — отметил представитель властей.

Уровень Амура у Хабаровска в этот понедельник превысил 443 сантиметра. Вода настигла острова Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. Волна паводка, по информации Дальневосточного управления Росгидрометра, дойдет до города 12–14 августа. Вода поднимется до 600 сантиметров.

В настоящее время в приграничных районах Китая также идут дожди. Поэтому беспокойства вызывает и вода, поступающая в Амур из китайской реки Сунгари.

Сибирь и Дальний Восток в настоящее время переживают сразу несколько катаклизмов. Эти регионы спасаются от паводков, также там тушат лесные пожары.

Темы: Хабаровский край, Наводнения и затопления территорий, Чрезвычайные происшествия
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