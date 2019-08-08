Бюро «Версия» обмануло Соболь с низкопробной экспертизой подписей на 5 миллионов рублей

15:04

Шансов больше нет: МГИК окончательно отказал в регистрации в качестве кандидата в МГД выдвиженцу от так называемой «оппозиции» Любови Соболь

Основанием послужило наличие большого количества фальсифицированных подписей в ее документах. Но она не собиралась сдаваться.

Как известно, выдвиженцы от «оппозиции» сильно отличились во время предвыборной кампании 2019 года. Многие из них были пойманы на грубом нарушении российского законодательства: они массово подделывали подписи избирателей. В частности, среди нарушителей оказалась подруга скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

После официального отказа МГИК в регистрации юриста так называемого ФБК в качестве кандидата на депутатский мандат, она подала апелляцию. Во время заседания по рассмотрению претензии, женщина устроила настоящую истерику. Кроме требования пропустить ее в следующий тур выборов, предоставила результаты некой экспертизы копий своих подписных листов, которую предварительно заказала у частных специалистов.

Как заявляют корреспонденты Федерального агентства новостей, Соболь напрасно потратилась: почерковеды, к которым она обратилась, профессионализмом не блещут.

Собственное расследование ФАН показало, что «уникальные» эксперты являются сотрудниками ООО «Версия». Но никого не удивило, что выводы специалистов МВД специалисты Соболь полностью отрицают.



Во время заключительного заседания ЦИК по вопросу возможного допуска «отказников» до следующего тура осенних выборов, руководитель Центризбиркома Элла Памфилова озвучила сумму, которую «крикливая баба в красном» могла отдать за «независимую» проверку. Речь идет о сумме около 3,5 млн рублей.

Однако ФАН выяснил, что настоящие расценки в ООО «Версия» гораздо выше. За экспертизу первой подписи заказчику придется выложить от 35 тысяч рублей, а за каждую последующую – восемь тысяч рублей.

Так, заметим, Элла Памфилова поскромничала, когда говорила о 3,5 миллионах рублей. Поскольку количество недействительных подписей у юриста оказалось 616, то не составит труда посчитать реальную сумму. А это – более пяти миллионов рублей. На эти средства «борец за права неимущих» могла бы приобрести квартиру на окраине Москвы для тех же самых неимущих.

На все том же заседании, Памфилова официально заявила: почерковеды имеют право работать только с оригиналами. Однако на странице «уникальных» экспертов в Сети черным по белому написано, что они проводят исследования даже цифровых изображений.

Конечно, закон Российской Федерации эта компания не нарушает. Бывают ситуации, когда оригинал теряется или просто нет возможности его предоставить. Как было, например, в махачкалинском районном суде. Почерковеду пришлось проводить экспертизу, используя копию документа, поскольку оригинала не было в наличии. Сначала местный суд не приложил ее к материалам дела, но представители Верховного суда сочли это решение неверным. Несмотря на то, что действующие законы не запрещают таких следственных мероприятий, ни один специалист не возьмет на себя ответственность работать с копиями.

Вот как комментируют эту ситуацию в МВД России:

Такие выводы были сделаны в результате проведения большого количества экспериментов.

Теперь немного о самой организации ООО «Версия». Ее основатели – эксперт Станислав Шаповалов и судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев. Вот их личные характеристики, опубликованные на сайте арбитражных судов в 2013 году.



Отмечается, что у них есть официальные лицензии на проведение самостоятельных экспертиз посредством физико-химического метода. То есть, та же самая метода, что и у государственных почерковедов и остальных бюро.

ФАН удалось установить, что какое-то время назад Гладышев был старшим экспертом в Главном управлении МДВ РФ по Москве, а также в экспертно-криминалистическом управлении ГУВД Московской области.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что специалисты Соболь вовсе не уникальны. Не владеют они и «секретными» и «правильными» методиками проведения экспертиз. Так в чем же различие с государственными экспертами, и почему именно к ним пришлось обращаться? Вся загвоздка в том, что работать необходимо было с копиями регистрационных листов.

Правда, надо отдать должное Гладышеву – он действительно «уникальный» специалист. Вот только по наркотическим веществам.

Факт того, что сотрудники бюро периодически используют копии, а не оригиналы, часто сказывает на их работе. Так, зафиксировано два случая, когда арбитражный суд высказывал свое недоверие к качеству проведенной проверки специалистами «Версии». Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте арбитражных судов документы. Кстати, отзывы о компании в Сети тоже не очень хорошие.

На самом деле довольно странно, что Любовь Соболь, юрист по образованию, могла обратиться к таким дилетантам. Неужели, просто выбросила 5 миллионов рублей на ветер? Хотя вряд ли «независимый» кандидат не знала о репутации бюро. Просто, наконец, нашлись те люди, которые состряпали нужное ей заключение в короткие сроки.