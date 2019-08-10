]]>
]]>
Главная В России Новости

В Москве проходит митинг «Вернем себе право на выборы»

15:25 10.08.2019

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Фото: twitter.com/The Village

Его участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста.

На митинге собрались более 15 тыс. человек, сообщает РБК. Митингующие заполнили весь проспект Сахарова и улицу Маши Порываевой вплоть до рамок.

После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Следственный комитет России (СКР) предупредил об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. 
 

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.08.2019, 23:50
Гость: Хмы

А где шахтёры на Горбатом мосту с касками?
10.08.2019, 23:50
Гость: А можно

сразу всех в лагеря или даже лучше -в концлагеря с собаками и печами.
10.08.2019, 23:44
Гость: Хмы

Куда, куда как у Бори Немцова-Эйдмана, на соратниц не тяжеловатого поведения. Они потом будут наследство делить по ДНК.
Все комментарии (30)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.