В Москве проходит митинг «Вернем себе право на выборы»

15:25

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Фото: twitter.com/The Village

Его участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста.

На митинге собрались более 15 тыс. человек, сообщает РБК. Митингующие заполнили весь проспект Сахарова и улицу Маши Порываевой вплоть до рамок.

После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Следственный комитет России (СКР) предупредил об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

