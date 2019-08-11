Смог от лесных пожаров накрыл более 100 поселений в Приангарье

19:07

Смог от лесных пожаров, большинство из которых просто не тушат, продолжает распространятся по Иркутской области. ФОТО

«По данным космического мониторинга, на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в восьми районах», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области 9 августа.

За сутки в МЧС поступило 45 жалоб на задымление из Катангского, Братского, Казачинско-Ленского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского и Киренского районов. Причем часть поселений накрыл дым не только от пожаров в Иркутской области, но и от горящего леса в Бурятии и Якутии.

Худшая ситуация сложилась в Киренске, жители которого уже больше недели публикуют в социальных сетях фото и видео задымленного города (население около 11 тыс. человек). «Киренск, видимость 10 м. Задыхаемся», — говорится в сообщении одной из местных жительниц в паблике «Типичный Иркутск».

Смог накрыл и Усть-Кут. В этом городе проживает около 40 тыс. человек.

При этом в ГУ МЧС по Иркутской области заявили, что «случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на постах государственной наблюдательной сети не зарегистрировано». Иркутское управление Роспотребнадзора также говорит, что предельная концентрация вредных веществ не превышена.

Жители пострадавших городов рассказали Тайге.инфо, как ситуация обстоит на самом деле.

Ирина Фёдорова, Усть-Кут:

«Недельку назад вертолеты летали, прояснилось, искусственный дождь вызвали и хорошо дышать было. А сейчас ничего! Я живу в частном секторе, и уже в огороде смог. А я сердечница, гипертония со стажем. Я из дома не выхожу. Мне очень плохо. Сердце совсем останавливается. Я не знаю, как мне дальше быть. Я ни ягоду, ни помидоры собрать не могу.

В воздухе чувствуется запах гари. У меня ощущение, что пожары уже к моему дому подходят. Видимость нулевая. Мне дома соседские не видно. У меня продукты закончились, а я в магазин сходить не могу. Мне плохо».

Надежда Романова, Усть-Кут:

«У нас в квартире дышать нечем. Даже разговаривать дома не можем. В квартире полешками пахнет. Больше месяца дождя нет, вот у нас и потеха. На нас, по-моему, никто внимания не обращает. Хуже становится, дышать нечем, горло у меня больное».

Любовь Соколова, Усть-Илимск:

«В городе невозможно дышать, фотографии говорят за себя! В квартирах окна плотно закрыты, на улицу невозможно выйти, поэтому приходится сидеть дома и спасаться увлажнителем. У ребенка аллергическая реакция на дым, чихает, началась рвота. От властей тишина, новостей по этому поводу не видела».

Дмитрий Гогровский, Усть-Илимск:

«Дышать трудно. Очень тяжело приходится астматикам и аллергикам. На звонок в иркутское управление МЧС, сказали, что брошены все силы. Местная Единая дежурно-диспетчерская служба ответила, что не обладает средствами для тушения.

Самочувствие нормальное, потому что сижу с закрытыми наглухо окнами и кондиционером».

Анастасия Окулова, Усть-Илимск:

«Всё очень просто — задыхаемся. Всё в дыму. Я-то терплю, а у подруги ребенка вырвало от гари и дыма. В городе по этому поводу ничего не предпринимается. Как будто ничего не происходит».

Татьяна Лысак, Киренск:

«Уже месяц живем в такой обстановке, количество дыма меняется в зависимости от направления ветра, но он есть ежедневно. Дышать тяжело, многие ощущают першение в горле, головную боль.

Авиасообщение с Иркутском и с северными населенными пунктами отсутствует. Водный транспорт также не ходит: как пассажирский, так и грузовые танкеры.

По информации, мной лично непроверенной, в аптеках раскупили все маски. Люди стараются не выходить из домов, в городе пусто. Заявлений от местных властей, насколько я знаю, не было. Пожар совсем недалеко от города, в 3−5 км. И так как вертолеты не летают тоже, предположительно, ничего не тушат. [Сотрудники МЧС] есть. У нас город расположен в устье рек, и горит за рекой, то есть именно городу угрозы нет. Но есть угроза деревням, находящимся на одной стороне с пожаром».

Юлия Подтаева, Киренск:

«Дышать нечем, соседнего дома не видно. Кружится голова, постоянно хочется спать. Мокрые марли на лицо, и пошел работать. Никого не волнует, как ты себя чувствуешь».

В сообществе «Инцидент Усть-Илимск» во «ВКонтакте» опубликован призыв помочь городу: «Сколько можно? Что нужно сделать, чтобы это прекратилось? Добровольцем на пожары не берут, это и понятно, они и мужиков не всех берут. А что делать? Как решать эту проблему? Невозможно равнодушно смотреть на это, особенно когда есть дети. Бежать? Это самое простое что можно сделать. Да и куда бежать? Во всем мире происходит что-то страшное. Мне кажется это начало конца. Недолго нам осталось. И правильно, по заслугам. Но они там в Москве своей думают, их не коснется, когда бедствие приобретет огромные масштабы? Это ведь катастрофа и дальше будет только хуже» (орфография и пунктуация сохранены).

В июне 2019 года в Восточной Сибири начались пожары и наводнения. Север Иркутской области, Красноярского края продолжает гореть — уже уничтожены миллионы гектаров тайги. Основную часть пожаров не тушат. Федеральное законодательство отдало борьбу с огнем в так называемых «зонах контроля» субъектам — региональные комиссии по ЧС решают не тушить лес, если огонь не угрожает населению, а прогнозируемый ущерб меньше планируемых затрат на борьбу с пожарами.

Площадь возгораний разрослась до масштабов бедствия. Дым в июле долгое время несло на запад — смог накрыл регионы Сибири, вплоть до Урала, и даже просочился на европейскую часть РФ. Только после многочисленных жалоб людей, петиций, заявлений звезд и предложения президента США Дональда Трампа о помощи правительство России и президент поручили выделить дополнительные средства и привлечь армию. До этого чиновники говорили об экономической нецелесообразности тушения. Площадь возгораний начала постепенно сокращаться, но сейчас она снова растет даже по официальным данным. На этом фоне в Минобороны РФ заявили, что ведомственная авиация ликвидировала «все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения».

Ранее СК РФ завел дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту пожаров в Красноярском крае. Должностные лица минлесхоза, по версии следствия, не приняли мер для тушения пожаров в марте-августе 2019 года. Позже представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в Иркутской области выявлены факты поджога леса: «Судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки». При этом власти Иркутской области сообщали в правоохранительные органы о фактах поджогов леса еще в мае 2019 года.

Фото: vk.com/irklove и vk.com/narodniyustkut