В Совфеде полностью поддержали решение мэрии Москвы отказать оппозиции в очередном митинге-провокации

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Член Совета Федерации России Владимир Джабаров полагает, что решение столичных властей отказать оппозиционным лидерам в проведении очередного митинга «за свободные выборы» абсолютно обосновано

Либералы намереваются снова собрать «неравнодушных» соратников и провести акцию протеста в центре Москвы 17 августа. Есть все основания полагать, что, как и предыдущие мероприятия, организованные сторонниками Алексея Навального, данная акция перерастет в массовые беспорядки.

По мнению Джабарова, Москва – один из центров туризма для россиян и иностранных граждан. Вполне логично, что летом многие из них хотят пройтись по улицам столицы, особенно в центре. В то же время, еженедельно проходят оппозиционные митинги, создающие массу неудобств, а иногда и угрозу жизни для обычных москвичей и гостей города. Это неправильно, считает сенатор.

Кроме того, он отметил, что полиция качественно выполняет свою работу, обеспечивая безопасность на незаконных мероприятиях. Джабаров подчеркнул: правоохранители должны и дальше действовать исключительно в рамках закона. Однако в случае возникновения малейших угроз, они обязаны реагировать немедленно и адекватно. Любой нарушитель закона должен понести соответствующее наказание без каких-либо оговорок, подытожил сенатор.

Последняя согласованная акция либеральной тусовки прошла 10 августа в Москве. В так называемом митинге-концерте приняли участие порядка 20 тысяч человек из 100 тысяч заявленных организаторами. Кроме того, большинство из собиравшихся пришли на бесплатный концерт с участием известных рэп-исполнителей и блогеров.

Несмотря на малочисленность активистов-либералов, по завершении концертной программы вновь начались массовые беспорядки. Однако полиция не допустила глобальных волнений, проявив профессионализм и выдержку. В итоге было задержано менее 200 человек.

Так называемые оппозиционные кандидаты были отстранены Мосгоризбиркомом от грядущих выборов в МГД. Причиной для такого решения избирательного ведомства стали массовые нарушения, допущенные «несистемщиками» в период подписной кампании. Среди документов, сданных ими в избирком, были обнаружены фальсификации, подписи обитателей кладбищ и просто несуществующих граждан.

В частности, во всех этих нарушениях засветилась скандально-известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. После законного отказа МГИКа, она не прекращает созывать соратников на незаконные митинги, призывая их к противоправным действиям. Полиция уже неоднократно выносила ей административные «предупреждения» в виде штрафов. Сейчас в «активе» Соболь уже почти миллион рублей.