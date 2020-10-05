Исполнитель: NeurofilAi, Название: «Карьера курьера», Год: 2026

Курьеры становятся либо героями обидных мемов, либо объектами лютой ненависти. Антисамокатчики их безжалостно хейтят за высокие скорости, нервные собаки облаивают без повода - хотя последним закошмаренные посланцы могут доставлять корм. И лишь песня группы NeurofilAi "Карьера курьера" поможет взглянуть на служителей доставки совсем с иной стороны.

Каждый уважающий себя курьер убеждает себя и других, что это - временно, и он ещё найдет себе "нормальную" профессию. С такого заверения начинается и данная песня, но требовательные звонки заказчиков тянут обратно в рабочие будни, которые поистине ужасны. В песне очень подробно описано, как курьер, ежесекундно рискуя жизнью, преодолевает МКАД, волоча за собой 50 литров воды , словно в пустыню. Добавьте к этому такую неприятную вещь, как отказ от привезенных документов - в то время, как по правилам герой должен непременно отдать заказ адресату. Несмотря на то, что NeurofilAi - проект, созданный с помощью ИИ, в "Карьере курьера" музыканты достигают такой степени человечности, что многие слушатели уже признаются: мол, стали отныне относиться к курьерам с сочувствием.