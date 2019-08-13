Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410

12:30

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно педагога Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолета L-410 в Нелькане спасла девочку, закрыв ее своим телом.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну - педагога-психолога муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (посмертно)", - говорится в указе президента

Авиакатастрофа самолета L-410, следовавшего по маршруту Хабаровск - Нелькан, произошла 15 ноября 2017 года. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку.

На борту находилось два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка.

Педагог-психолог местной школы Ольга Лапоникова сопровождала девочку из Хабаровска в Нелькан, где должна была передать бабушке. Лапоникова плотно пристегнула девочку к креслу, а при крушении прикрыла ее своим телом.