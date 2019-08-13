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Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410

12:30 13.08.2019
Скриншот с YouTube
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Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно педагога Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолета L-410 в Нелькане спасла девочку, закрыв ее своим телом.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну - педагога-психолога муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (посмертно)", - говорится в указе президента

Авиакатастрофа самолета L-410, следовавшего по маршруту Хабаровск - Нелькан, произошла 15 ноября 2017 года. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. 

На борту находилось два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка.

Педагог-психолог местной школы Ольга Лапоникова сопровождала девочку из Хабаровска в Нелькан, где должна была передать бабушке. Лапоникова плотно пристегнула девочку к креслу, а при крушении прикрыла ее своим телом.

Темы: Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 16:52
Гость: Спрос-то с кого?

Крушения "нормою" стали в РФ,
Своим изобилием осточертев!
Беспомощный "царь" их число не снижает,
Геройски погибших зато награждает!
13.08.2019, 16:06
Гость: Говорят,что Путя сдулся

и что скоро его сольют.
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