Падение рейтинга Путина бьет рекорды

23:26

14 августа "Левада-центр" обновил рейтинги популярности партий. Социологи спросили: если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали.

Так, в пользу "ЕР" высказались 28%, за КПРФ 11%, ЛДПР – 10%, "Справедливая Россия" набрала лишь 2%, пропустив вперед "спойлер" в виде "Коммунистов России".

Примечательно, что по сравнению с данными за несколько месяцев 2016-2018 годов показатели в 2019 году выросли лишь у КПРФ и "Коммунистов России". "Партия власти" повторила свой результат 2018 года (после введения пенсионной "реформы"), в то время как в 2016-2017 годах за нее проголосовали бы от 31 до 39% респондентов.

Однако рейтинг президента в последние недели падает даже по закрытому опросу, пишет Накануне.ру. Так, по данным за 29 июля – 4 августа респонденты высказались в пользу президента лишь в 70% случаев. Это, конечно, высокий показатель, но он упал за неделю на 2,2 процентных пункта – с 72,3% до 70,1%. Аналогично вырос рейтинг недоверия – с 24,3% до 26,2%. При обычной динамике в несколько десятых п.п., можно утверждать, что это резкое падение.