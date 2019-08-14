]]>
]]>
Главная В России Новости

Падение рейтинга Путина бьет рекорды

23:26 14.08.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

14 августа "Левада-центр" обновил рейтинги популярности партий. Социологи спросили: если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали.

Так, в пользу "ЕР" высказались 28%, за КПРФ 11%, ЛДПР – 10%, "Справедливая Россия" набрала лишь 2%, пропустив вперед "спойлер" в виде "Коммунистов России".

Примечательно, что по сравнению с данными за несколько месяцев 2016-2018 годов показатели в 2019 году выросли лишь у КПРФ и "Коммунистов России". "Партия власти" повторила свой результат 2018 года (после введения пенсионной "реформы"), в то время как в 2016-2017 годах за нее проголосовали бы от 31 до 39% респондентов.

Однако рейтинг президента в последние недели падает даже по закрытому опросу, пишет Накануне.ру. Так, по данным за 29 июля – 4 августа респонденты высказались в пользу президента лишь в 70% случаев. Это, конечно, высокий показатель, но он упал за неделю на 2,2 процентных пункта – с 72,3% до 70,1%. Аналогично вырос рейтинг недоверия – с 24,3% до 26,2%. При обычной динамике в несколько десятых п.п., можно утверждать, что это резкое падение.

Темы: Общественное мнение, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.08.2019, 10:39
Гость: Влад

Мудрецы сидят в провластных: "...ретинг доверия резко упал до семидесяти процентов...". Надо же такое придумать.
15.08.2019, 10:37
Гость: про доктора

Нет - это "доктора" всех перехитрили.
15.08.2019, 09:46
Гость: Явно

до арестов. После был бы намного выше.
Все комментарии (28)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.