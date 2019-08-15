Пассажиры сняли момент столкновения самолета со стаей чаек

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Пассажиры аварийно севшего в Жуковском самолета засняли момент, когда в двигатель попала стая птиц. Видео опубликовал телеканал "360".

На записи отчетливо слышен хлопок, когда лайнер начал набирать высоту.

В своем блоге в Instagram компания "Уральские авиалинии" сообщила, что после столкновения А321 со стаей чаек у лайнера произошел отказ силовых установок. Это стало следствием «многочисленного попадания птиц в оба двигателя».

В авиакомпании отметили, что избежать трагических последствий в результате вынужденной посадки лайнера удалось благодаря профессионализму членов экипажа и их слаженным действиям. Отмечается, что самолет получил значительные повреждения.

По уточненным данным Минздрава, в результате жесткой посадки самолета пострадали 23 человека, из них пятеро детей. Их состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, пишет "Интерфакс".