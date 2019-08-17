Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321

12:19

Диспетчеры аэропорта Жуковский предупреждали экипаж А321, совершивший аварийную посадку на кукурузном поле, об «отдельных перелетах птиц». Об этом свидетельствует расшифровка переговоров, которую опубликовало интернет-издание Baza.

«На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов <…> отдельные перелёты птиц», — говорит диспетчер за несколько минут до взлета. В 6:12 пилот отмечает, что готов к взлету, и его снова предупреждают о птицах, разрешая взлетать. Через две минуты пилот подает аварийный сигнал и заявляет об отказавшем двигателе. Судну разрешают разворачиваться и уходить на посадку.

«Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения», — говорит пилот, на что диспетчер спрашивает, на какой высоте находится самолет, не зная, что лайнер уже сел.

«Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа», — объясняет Юсупов и сообщает, что погибших нет.

Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» РБК подтвердили подлинность расшифровки.