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СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

10:32 17.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Медикам, контактировавшим с пациентами, не было дано указаний применять средства защиты, хотя сами они «заподозрили, что имеют дело с чем-то очень серьезным». У одного из врачей, по данным издания, позже обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не уведомляли персонал о том, что пациенты заражены радиацией»,— рассказал газете хирург больницы.

По словам пятерых источников среди медперсонала, на следующий день после ЧП, 9 августа, сотрудники Федеральной службы безопасности попросили всех врачей и медсестер, которые работали с пациентами напрямую, дать подписку о неразглашении. «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет "нет"»,— говорит один из медиков.

Издание «Двина Сегодня» 13 августа сообщило, что из Архангельска в Москву вылетели десять медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим во время взрыва на полигоне.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время ипытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Погибли пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз, напоминает «Коммерсант». Росгидромет заявил, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Темы: Архангельск, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.08.2019, 19:07
Гость: У вас

есть личный в пересыпании активных изотопов?
17.08.2019, 18:07
Гость: общественное сознание

личный опыт учите матчасть, у радиации есть такое свойство, излучение. Радиация это не ангина и не вич.
17.08.2019, 18:00
Гость: А чего, Митрофанушко, я не так сказал

В глубь не полез? Дак опричники могут заехать)). За сим сразу и попрощаемся))
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