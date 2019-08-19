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Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

13:21 19.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Росстата, по экспертной оценке.

По мнению экспертов, одна из причин этого - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.

Всего, по данным ведомства, в 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в месяц 6 тысяч 41 рубль на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. Из них на мясо и мясные продукты - 1 тысячу 806 рублей (29,9%).

Вторым пунктом расходов на продукты идет молоко и молочные продукты - чуть больше одной тысячи рублей в месяц или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия - 882 рубля в месяц или 14,6%.

На овощи уходит 10,5% расходов, а покупку картофеля специалисты считают отдельно - 2,1%. Фрукты и ягоды забирают 9,6% расходов на еду, рыба - 7,2%, а сахар и сладости - 6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% на растительное масло.

"Доля мяса в потреблении растет во многом потому, что рынок смог предложить полноценный ассортимент мясной продукции отечественного производства, при этом все чаще охлажденного мяса, как в низком ценовом сегменте (курица и свинина), так и в высоком (говядина, мясо индейки)", - рассказали РИА Новости эксперты.

Отмечается, что при этом розничные цены на мясо достаточно стабильны и сейчас показывают тренд на снижение. Эксперты считают, что сейчас вряд ли можно ожидать сокращения потребления мяса в условиях ожидаемого снижения рубля к основным валютам, что будет стимулировать производителя к экспорту зерновых и рыбы. "На импорте будет сказываться ужесточение санкционной политики, и, наконец, сокращение реальных денежных доходов не позволит большей части населения переключиться на здоровое питание", - заключили они.

Темы: Россия, Продуктовая феерия, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 16:16
Гость: Сибиряк

Какое мясо?! Курицу бы за счастье...
19.08.2019, 15:09
Гость: В.С. Черномырдин

Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало.
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