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Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

15:31 21.08.2019
Скриншот с YouTube
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором группа "Первый полет" репетирует фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".

Как пишет РИА Новости, в "чистовом варианте" ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент: самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном угле в 180 градусов.

"Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус", — отметил Самохвалов.

Исполнять маневр будут члены аэроклуба "Первый полет" Роман Овчинников и Антон Беркутов.

Темы: Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 22:13
Гость: ты, ле доцтеурь (молдаванин, что ли?) - не

простой ле доцтеурь, а ума палата!
Пиши, ле доцтеурь, ещё, ума палату свою показывай, всем на обозрение!
21.08.2019, 22:09
Гость: например - ТЕБЯ!

Нет в мире ни единого неиспорченного (чем-то и в чём-то) человека, кроме Мессии Иисуса Христа.
Не сомневаюсь, в тебе тоже имееся порча (порча -
CORRUPTION - КОРРУПЦИЯ).
Будем расстреливать тебя в прямом эфире, готовься!
21.08.2019, 17:55
Гость: А один

в центре пропеллера.
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