Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

15:31

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором группа "Первый полет" репетирует фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".

Как пишет РИА Новости, в "чистовом варианте" ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент: самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном угле в 180 градусов.

"Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус", — отметил Самохвалов.

Исполнять маневр будут члены аэроклуба "Первый полет" Роман Овчинников и Антон Беркутов.