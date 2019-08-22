В младших классах введут уроки по психологии

15:33

Часть российских школьников в наступающем учебном году в пилотном режиме начнут изучать психологию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главного внештатного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе.

"Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, чтобы посмотреть, оценить положительные и отрицательные моменты", - заявил Кекелидзе, отметив, что "скорее всего, это будут 3-4 классы".

Окончательное решение будет принято в Минобразования, ведомство также выберет регионы, в которых будет запущен пилотный проект.

Вести уроки будут педагоги-психологи. Они обсудят со специалистами Центра имени Сербского, авторами учебников по психологии для школ, какая идея заложена в каждом уроке и почему эти проблемы предлагается обсуждать в 3-4 классе.

В последние годы в России произошло несколько резонансных случаев нападения подростков на школы с применением огнестрельного или холодного оружия. Эксперты отмечают рост жестокости детей и подростков, обращают внимание на распространение буллинга (травли).