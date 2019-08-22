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В младших классах введут уроки по психологии

15:33 22.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Часть российских школьников в наступающем учебном году в пилотном режиме начнут изучать психологию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главного внештатного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе.

"Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, чтобы посмотреть, оценить положительные и отрицательные моменты", - заявил Кекелидзе, отметив, что "скорее всего, это будут 3-4 классы".

Окончательное решение будет принято в Минобразования, ведомство также выберет регионы, в которых будет запущен пилотный проект.

Вести уроки будут педагоги-психологи. Они обсудят со специалистами Центра имени Сербского, авторами учебников по психологии для школ, какая идея заложена в каждом уроке и почему эти проблемы предлагается обсуждать в 3-4 классе.

В последние годы в России произошло несколько резонансных случаев нападения подростков на школы с применением огнестрельного или холодного оружия. Эксперты отмечают рост жестокости детей и подростков, обращают внимание на распространение буллинга (травли).

Темы: Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 19:51
Гость: Ghfdbkmyj!

Надо ввести уроки по сексологии, психологии, гинекологии, политологии, ясновидению в роддомах для плодов.
22.08.2019, 19:04
Гость: Сердечник

ну да, умные детки быстро поставят точный диагноз психологического состояния всех училок в школе.
22.08.2019, 16:21
Гость: SL

Че та нада в госдуме эти уроки преподавать, особенно едросам.
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