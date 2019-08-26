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Онлайн-голосование могут ввести на выборах президента в 2024 году

17:30 26.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Во время следующих выборов президента России может быть введена процедура онлайн-голосования. Об этом РИА Новости сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за электронным штабом Илья Массух.

В текущем году онлайн-голосование проведут в трех округах Москвы на выборах в Мосгордуму. Если эксперимент признают удачным, то цифровые избирательные участки появятся и на выборах президента и Госдумы через пять лет.

«В принципе, система электронного голосования сейчас будет тестироваться на выборах в Мосгордуму, и, если эксперимент будет удачным, то мы учтем необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах»,— уточнил господин Массух.

В единый день голосования 8 сентября в России пройдут выборы глав 16 субъектов, в 13 будут избраны заксобрания. Эксперимент по дистанционному электронному голосованию проведут в трех избирательных округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). Столичные власти трижды тестировали систему, предложив хакерам вознаграждение в 2 миллиона рублей за ее взлом.

Темы: Выборы в органы власти в России, Президент России
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 00:13
Гость: )))?)))

Что-то подсказывает,в 24 г страна будет занята совсем другим выбором.
26.08.2019, 23:29
Гость: Олег

Ему нужно не о 2024 годе думать, а до этой поры ежегодно подтверждать легитимность своего статуса всенародным голосованием. Если народ его работу на высоком посту не одобрит, то сразу же уйти в отставку. Онлайн форма глосования здесь как раз подойдет для тех лодырей, что ножками не ходят на выборы. Но что-то я размечтался.
26.08.2019, 22:59
Гость: Интересно

А с лунных дачных участков тоже можно онлайн голосовать? И не надо будет прилетать на Землю!?
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