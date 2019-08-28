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Минпросвещения направило учителям кодекс профессиональной этики

12:43 28.08.2019
Фото с сайта edu.gov.ru
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Министерство просвещения РФ направило в российские субъекты примерное положение о нормах профессиональной этики для педагогических работников, разработанное совместно с Общероссийским профсоюзом образования.

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, документ уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики». Регионам предлагается использовать новое положение при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов, которые касаются поведения педагогов, сообщает Интерфакс.

Документ состоит из трех страниц, основные нормы профессиональной этики педагога тезисно изложены в восьми подпунктах.

Это, в частности, уважение чести и достоинства учащихся, проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам, терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям, отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Отдельным подпунктом педагогам рекомендуют воздерживаться от размещения в интернете и в местах, доступных для детей, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Также рекомендуется избегать ситуаций, «способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации» как самого учителя, так и образовательной организации. Кроме того, упоминается о требовании к внешнему виду, «соответствующему задачам реализуемой образовательной программы».

В третьей части документа отмечается, что образовательная организация стремится к защите чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников и к тому, чтобы нарушения профессиональной этики справедливо расследовались специальной комиссией по урегулированию споров, создаваемой в рамках закона об образовании, куда должен включатся член профсоюза.

Темы: Министерство просвещения РФ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 16:47
Гость: Моральный кодекс строителя коммунизма

- преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;
- добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;
- забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
- высокое сознание общественного долга; нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
- гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку, друг, товарищ и брат;
- честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
- взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
- непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
- дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
- непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
- братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
28.08.2019, 15:38
Гость: пенсионер

Предлагаю Минпросвещению написать кодекс профессионального вора и коррупционера для чиновников и олигархов.
28.08.2019, 14:08
Гость: SL

Лучше зарплату бы прибавили.
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