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Росстат назвал объем теневой экономики России

08:28 29.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Размер российской ненаблюдаемой экономики в 2017 году составил 11,7 триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за 2014-2018 годы.

Согласно данным, объем теневого рынка равен за этот период равен 12,7 процентам ВВП. Самая высокая доля в неформальном секторе приходится на операции с недвижимостью, сельское хозяйство, торговлю и строительство.

Отмечается, что доля скрытой экономики в ВВП снижается. Например, в 2014 году она была равна 13,8 процентам ВВП, а в 2015-2016 годах — уже 13,2 процента. При этом ее абсолютный объем остается примерно одинаковым: от 10,9 триллионов рублей в 2014 году до 11,4 триллионов в 2016-м.

Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности, прокомментировали ситуацию эксперты.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что социальные фонды теряют порядка 2,3 триллиона рублей в год из-за теневой занятости россиян. Предположительно, в неформальном секторе трудятся 15 миллионов человек.

Темы: Теневая экономика и борьба за ее сокращение, Росстат
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 15:48
Гость: gvozd

России это не только родина слонов но и родина мега бюрократии
--
ложь, разумеется.
родина бюрократии феранция и затем англия.
там она был внедрена первыми в европе.
затем нявязана всей европе наполеноном.
бюрократия в рф велика, но это ничто по сравнению с британской, французской или американской бюрократией.
29.08.2019, 14:32
Гость: ABCD

"остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов..."

Путин неоднократно подчёркивал, что РФ как "страна с рыночной экономкой" якобы НЕ имеет бюрократических систем с государственным регулированием, но не для кого не секрет, что России это не только родина слонов но и родина мега бюрократии, достигшей такого уровня давления на все аспекты жизни в России, что не слилось даже СССР который считался "бюрократизированным". Если в СССР на 100 работающих было 1,6 чиновников, то сейчас на 10 работающих приходится 2,3 чиновника! По данным того же "росстата".
Путин сделал ставку не на народ а на чиновников, предпочёл административный контроль свободному развитию страны. С одной стороны власть слетела с катушек и желает грабить всех кто не включён в круг избранных, с другой страны выражает недовольство тем, что те кого грабят прячут от них свои деньги. Бюрократ лезет "без мыла" везде, где считает что там как раз "слишком свободно". С одной стороны бюрократия придумывает препоны что бы оправдать своё существование, с другой они сознательно тормозят страны, потому что им не выгодны политические и экономические системы в которых бюрократия не нужна.
Добрый царь когда говрил о том что "экономика России" рыночная и свободная как обычно лукавит или просто некомпетентен?
29.08.2019, 13:49
Гость: Константин2

Цифры взяты с потолка. Какие 10%, у нас все в тени, поэтому и всплывают вдруг чиновники с миллиардами в каартирах.
То, что цифры потолочные легко понять зайдя в любой магазин, торгующий бытовой техникой. Громадные площади, занятые товаром и ни одного покупателя. Все покупки - через Интернет, а через Интернет - это у нас не отслеживпется. Продажа недвижимости - сплошь серые схемы, в которых участвуют банки...
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