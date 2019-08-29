Росстат назвал объем теневой экономики России

08:28

Размер российской ненаблюдаемой экономики в 2017 году составил 11,7 триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за 2014-2018 годы.

Согласно данным, объем теневого рынка равен за этот период равен 12,7 процентам ВВП. Самая высокая доля в неформальном секторе приходится на операции с недвижимостью, сельское хозяйство, торговлю и строительство.

Отмечается, что доля скрытой экономики в ВВП снижается. Например, в 2014 году она была равна 13,8 процентам ВВП, а в 2015-2016 годах — уже 13,2 процента. При этом ее абсолютный объем остается примерно одинаковым: от 10,9 триллионов рублей в 2014 году до 11,4 триллионов в 2016-м.

Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности, прокомментировали ситуацию эксперты.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что социальные фонды теряют порядка 2,3 триллиона рублей в год из-за теневой занятости россиян. Предположительно, в неформальном секторе трудятся 15 миллионов человек.