Россиянам позволят выкупать свои долги перед банками

14:47

Российские банки и микрофинансовые организации будут предлагать заемщикам выкупить свои просроченные долги до продажи коллекторам. С соответствующим законопроектом выступило Минэкономразвития, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект закона.

Фактически речь идет о списании долга, поскольку кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. В пояснительной записке говорится, что из-за трудных жизненных ситуаций должники могут оказаться «неспособны далее исполнять свои обязательства», однако в просьбе реструктуризовать долг кредитор может отказать, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». При этом, отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по цене, которая существенно ниже долга. В результате выгоду получит третье лицо, в случае недобросовестности которого будут ущемлены права должника.

Авторы законопроекта предлагают обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупить свой долг по той же цене, которую предлагает третье лицо. Более того, должник сможет в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг, выплатив покупателю двойную цену, а в некоторых случаях и дешевле.

Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся злостных неплательщиков. Между тем эксперты уверены, что новым законом будут пользоваться недобросовестные должники. Кроме того, они боятся, что банки и коллекторы откажутся от практики переуступки долгов, передает Anticorr.media.