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Россиянам позволят выкупать свои долги перед банками

14:47 30.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российские банки и микрофинансовые организации будут предлагать заемщикам выкупить свои просроченные долги до продажи коллекторам. С соответствующим законопроектом выступило Минэкономразвития, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект закона.

Фактически речь идет о списании долга, поскольку кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. В пояснительной записке говорится, что из-за трудных жизненных ситуаций должники могут оказаться «неспособны далее исполнять свои обязательства», однако в просьбе реструктуризовать долг кредитор может отказать, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». При этом, отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по цене, которая существенно ниже долга. В результате выгоду получит третье лицо, в случае недобросовестности которого будут ущемлены права должника.

Авторы законопроекта предлагают обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупить свой долг по той же цене, которую предлагает третье лицо. Более того, должник сможет в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг, выплатив покупателю двойную цену, а в некоторых случаях и дешевле.

Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся злостных неплательщиков. Между тем эксперты уверены, что новым законом будут пользоваться недобросовестные должники. Кроме того, они боятся, что банки и коллекторы откажутся от практики переуступки долгов, передает Anticorr.media.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банки в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 23:39
Гость: Slavin

И это вместо разумного предложения вешать коллекторов на каждом нечетном дереве вдоль проезжей части.
30.08.2019, 21:47
Гость: Поговорят,

попиарятся и Не позволят.
Этож какое бабло и активы уйдут к Не своим.
30.08.2019, 15:54
Гость: Пилат умывает руки...

"Гуманно"-то как: день и ночь чтобы вас
За взятые деньги коллектор не тряс,
Разбойника лютого опередите -
Зашкаливший "долг" лучше сами купите!
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