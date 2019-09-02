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Минобороны могут привлечь к строительству космодрома Восточный

13:19 2.09.2019
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фото Владислав Ларкин с сайта wikimedia.org
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Публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны, может достроить космодром Восточный вместо ПСО «Казань».

Как сообщают «Ведомости», вопрос о смене подрядчика планируется рассмотреть 6 сентября на совещании у президента России Владимира Путина.

К работе ППК Минобороны сможет приступить в следующем году после завершения консолидации ее активов (так называемых главных военно-строительных управлений, доставшихся военным после упразднения Спецстроя России в 2016 году) и очистки компании от долгов.

При этом ПСО «Казань» сможет заняться объектами второй очереди космодрома, которые не требуют столь серьезных вложений собственных сил.

Информацию о возможном смене подрядчика подтвердил и вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль. По его словам, ситуация с темпами строительства космодрома «не устраивает всех».

При этом данная инициатива вызвала вопросы у руководства «Роскосмоса», сообщает «Коммерсантъ». Первая причина - отсутствие оснований для разрыва контракта с ПСО «Казань», так как татарстанское предприятие может уложиться в сроки. Еще одна причина заключается в том, что из-за смены подрядчика землю под застройку придется переоформить на баланс Минобороны России, что сопряжено с длительной бюрократической процедурой. Третьей причиной называется то, что ПСО «Казань» уже заключило контракт на поставку технологического оборудования со структурами «Роскосмоса», и в случае его разрыва сроки ввода объекта в эксплуатацию вновь перенесут.

Темы: Космонавтика в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 13:53
Гость: Деньги разворовали,

теперь нужны рабы.
02.09.2019, 13:52
Гость: Почему не привлечь

робота fedora?
02.09.2019, 13:32
Гость: Контрразведчик

Доблестный Стройбат СА/РФ, возрождается?
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