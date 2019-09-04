]]> ]]>
Главная В России Новости

Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян

09:16 4.09.2019
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Материалы по теме:

Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин – до 68,5 лет, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

В апреле министр сообщала, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.

Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. При этом она назвала рост данного показателя "существенным", пишет РИА Новости.

Министр добавила, что для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.


 

Темы: Качество и продолжительность жизни населения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2019, 15:37
Гость: Олег

Пора выводить ее из состояния наркотического опьянения.
04.09.2019, 15:02
Гость: Рудольф

Ну, если взвинтить число бедных вдвое, то продолжительность жизни вааще подскачет до 100 лет!
04.09.2019, 15:01
Гость: Полухохол

Да никто их не выбирал. Их назначила карточный шулер Памфилова - по согласованию с выше... Очередное переназначение грядет 8 сентября.
Все комментарии (49)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.