Глава Сбербанка предложил «убить» экзамены в школах

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что необходимо отказаться от процесса оценивания и экзаменов в школах. Как пишет РИА Новости, об этом Греф заявил во время пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По мнению Грефа, процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Из-за этого в дальнейшей жизни, при отсутствии системы оценивания, люди "расслабляются и не готовы что-либо делать". Он признал, что оценки в школах необходимы, при этом лично он ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

"Это катастрофа... Одна из моих личных целей - убить экзамены", - заявил Греф.

Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс "убивает всяческое желание учиться".

Впрошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом - пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.