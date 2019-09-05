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Глава Сбербанка предложил «убить» экзамены в школах

06:54 5.09.2019
Герман Греф
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что необходимо отказаться от процесса оценивания и экзаменов в школах. Как пишет РИА Новости, об этом Греф заявил во время пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По мнению Грефа, процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Из-за этого в дальнейшей жизни, при отсутствии системы оценивания, люди "расслабляются и не готовы что-либо делать". Он признал, что оценки в школах необходимы, при этом лично он ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

"Это катастрофа... Одна из моих личных целей - убить экзамены", - заявил Греф.

Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс "убивает всяческое желание учиться".

Впрошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом - пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. 

Темы: Международные экономические форумы, Образование в мире
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 15:56
Гость: надпись на могильной плите Грефа

Его дипломы о среднем и высшем образовании оказались липовыми. Но он все же стал главой Сбербанка. Образование - ничто, блат и связи - все.
05.09.2019, 15:16
Гость: World - двум Ком_и_С_Сарам (2)

Возможно и уедем с женой (пока свободен) в будушем через лихтеншьейн Брат с коллайдерлм рядом - поможет
05.09.2019, 15:08
Гость: Русин

Всем известна роль Грефа в деградации и фактической ликвидации народного хозяйства (не путать с так называемой "экономикой") России.
Также известен интеллектуальный уровень этого "деятеля" (реально, вживую слушал выступления Грефа на нескольких форумах - полный отстой, двух слов связать не может).
Учитывая деяния данного персонажа, предлагаю русскому народу очнуться от "морока" и "отменить", наконец то, и Грефа, и всех его "подельников".
Только тотальная чистка "верхов" от не компетентных, злонамеренных персонажей "во власти" может дать шанс стране и народу выжить в современных реалиях.
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